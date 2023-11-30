高學歷淪廉價勞工！台大研究生校內時薪僅83元　逾3成兼2份以上工

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台大研究生協會指出，近年來物價不斷攀升，教學助理的薪資卻始終維持在2010年的水準，部分學生面臨勞動權益受損的困境，因此，110學年度第2學期間，由時任第53屆會長江昱霆與其團隊，向校內博、碩士生發放問卷，透過回收4,341份有效問卷，了解到研究生面臨的各種困境，並據此提出改革方向。
調查結果顯示，校內有15.5%的博士生面對收入無法支應支出的入不敷出問題，每月總收入平均為10,909元，每月總支出平均為25,550元，加上他人給予的生活費後，平均每月仍不足11,811元。在入不敷出且有從事校內工作的博士生中，其校內工作時數為每月平均75小時，換算校內工作時薪僅每月平均159元。
在碩士生部分，校內更有25.6%的碩士生有入不敷出的困境，每月總收入平均為5,385元，每月總支出平均為18,147元，加上他人給予的生活費後，平均每月仍不足6,246元。在入不敷出且有從事校內工作的碩士生中，校內工作時數每月平均為82小時，換算校內工作時薪僅每月平均83元。
台大研究生協會指出，校內低工資、高工時的勞動條件，使3成以上的博、碩士生需要兼職2份以上的工作，且即便如此仍有一定比例的學生遭逢入不敷出的財務困境。許多研究生，特別是博士生，已經濟獨立，甚至組成家庭需要撫養他人，在其投入研究的同時，若仍需要花費大量時間工作以維持基本生活開銷，恐使其無法具備基本的研究品質，除了導致畢業時間更加延長，出現學術人才高齡化的問題，也使得學生就讀博、碩士班的意願降低，對國家長遠學術實力的提升產生負面影響。
台大第53屆研究生協會曾以該調查報告結果，為教務處聘僱之教學助理爭取到12年來的首次調薪，但此人數僅佔台大助教的2成左右。
第55屆研究生協會、現任會長黃種賢表示，將以此調查報告為基礎，持續推動助教的調薪，解決助教同工不同酬的問題、建立與物價水準掛鉤的調薪機制等，並呼籲，校方應積極為研究生，尤其是博士生增設足夠的獎助學金，確保學生基本生活無虞下具備足夠的研究能量與產出，此外，目前台灣在高等教育之資源與經費投入，與其他先進國家相較仍有一段落差，政府應積極審視現有的研究生與博士政策，主動提升研究生的勞動權益與薪資水準，改善國內學術人才的養成環境。
台大回應，各系所教學助理為領取研究生獎勵金，各系所的施行細則皆由該系所師生充分討論達共識後訂立推行，依其特性自主彈性發放。若同學自覺付出心力和薪資不符，應向系所反映，共同討論協商。