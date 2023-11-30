港股跌落神壇！從5年前「連3摔」開始　分析師：現在休養盤整趨堅

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至於港股恆生指數，今年以來一路向下，主要是短期中國大陸房地產泡沫壓力所致，且疫後經濟景氣復甦不如預期，且內部政治事件，以及中美關係緊張升溫，都讓外資從香港撤出，港股也不好受，下探17200點，因此形成台股與港股指數黃金交叉，台股睽違25年再度超車港股。
翁偉捷表示，港股弱勢明顯的轉折點要從2018年美國對中國貿易戰開始，當時全球供應鏈重組、全球化倒退，港股最高從33000點以上一路向下修正，之後2019年發生政治衝突，包括「反送中」讓香港經濟重創，在還沒有復甦下又碰到2020年的疫情，連續三年重創讓香港無法恢復元氣。且近期中美貿易戰也升級、持續惡化，還有中國近期相關規定等，都讓外資決定從香港或中國退出，資金外逃流竄，港股也跌到17000點附近，接近腰斬。
反觀台股，同一個時間點2018年，台股在11200點附近，中美貿易戰與供應鏈改組，反而讓全球都重視台灣的消費性電子供應鏈，後來疫情爆發、供應鏈斷鏈，但台灣電子業、半導體扮演全球關鍵角色，讓資金流向台灣，指數也一路從當時的11000點附近，到現在的17400點，台灣產業與台股表現可圈可點。
不過翁偉捷坦言，香港經濟不可能永遠爛下去，因為不可諱言，香港仍然是中國對國際市場、對國際金融市場對外的渠道，重要性不可被取代，現在只是短期受到影響，不可能就此一落千丈，除非今天中國大陸全面國際化直接取代香港，否則在中國還沒有完全開放國際化之前，香港做為中國對外橋梁的功能性依舊，不會差到哪裡。
翁偉捷指出，確實香港過去的亞太金融中心地位已跌落神壇，亞太金融中心也轉移到新加坡了，但現在港股只是因為景氣復甦不如預期，受到地緣政治影響且連續受到打擊，以房地產與金融板塊為主的港股元氣大傷，但在中國政府有意支持並利用金融板塊挺房地產之際，中國房地產順利化險為夷，並沒有爆發如雷曼兄弟那樣全面崩跌。
也就是說，港股一路跌的可能性不高，反而可能會趁這機會震盪打底、見底反彈、橫盤震盪趨堅，因此一路看壞港股倒也不必，只是短時間要恢復到貿易戰之前難度高，預估未來可能休養生息一段時間。
反倒是台股，翁偉捷表示，台股短期在選舉行情與資金行情加持後，明年第一季出貨行情結束能不能延續利多還要再觀察，是否一路超越港股未知，必須再看今年底到明年第一季各家廠商的展望。