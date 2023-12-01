不滿中嘉案調查報告　在野提案罷審NCC預算遭否決

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委員會開會前，時代力量及民眾黨分別舉行記者會，批評通傳會給立委的調查報告避重就輕、含糊其詞，通傳會迄今對三立入主中嘉案，態度曖昧，「處分在哪裡？裁罰在哪裡？限期改善在哪裡？」
針對在野立委質疑三立入主中嘉案，NCC主委陳耀祥表示，要先解決若有新聞頻道入主的部分，罰則部份，後續會處理。
會議開始後，時力立委陳椒華要求程序發言。她表示，從鏡電視許可案到三立入主中嘉案，沒看到通傳會展現態度及專業，抹滅該有的尊嚴，陳耀祥把NCC踩在腳下，應該關門，時力黨團提案罷審預算。
時力立委邱顯智則說，如果一個獨立機關連職責所在都無法捍衛，憑什麼花人民的血汗錢，時力從8月3日就針對三立入主中嘉案提出質疑，NCC調查報告做了3個月，什麼都沒辦法交代，國民黨副總統參選人趙少康現在還在做中廣董事長，不管是藍媒、紅媒，態度都要一樣。
國民黨立委洪孟楷也表示，NCC怠忽職守、難辭其咎，一年時間才能處理股份，這樣合理嗎，一年之後船過水無痕，再一次瞞天過海，在前述問題尚未解決前，國民黨主張暫緩預算。
面對在野黨批評，民進黨罕見地與在野黨立場一致，砲口也對準NCC。
民進黨立委陳歐珀則說，NCC應該做有牙齒的老虎，力求公正，涉及財團及權力結構，標準應該一致，不要遇到綠媒就腳軟，也不要推託、揣摩上意，連他們都搞不懂揣摩的是誰的意思。
另一位民進黨立委林俊憲表示，在野黨對NCC的質疑，不是完全沒有倒立。股權買賣是賣方要申報，中嘉敢不申報，不申報也沒有罰則，中嘉看不起NCC，昨天也沒到場說明，別的公司敢這樣嗎，如果到時候賣不出去，有沒有罰則，沒有罰則，當然人家看不起NCC。股權移轉本來就一定要查到最後受益人，NCC之前說只能查到第三層，是誰說的，根本是胡說八道，為什麼賣方敢不申報，未來怎麼善後。
不過，林俊憲也說，預算應該要審查，否則沒有時間，但在野黨立委可以提條件預算要不要動支，但不要不審查。
面對雙方僵持不下，委員會主席，國民黨立委陳雪生最後裁示表決。拒審預算的在野黨僅有3席，不敵支持續審預算握有6席的民進黨立委，最後陳雪生裁定繼續審查預算。（編輯：蘇龍麒）1121130