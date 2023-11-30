雙重國籍不能參選！這些人都曾被質疑是美國人　李慶安還被控詐欺

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尷尬的是，李慶安也被中選會認定，台北市議員及第4、5、6屆立法委員皆當選無效，但1994年李慶安擔任台北市議員時，還曾連署譴責當時的台北市副市長陳師孟雙重國籍案，李慶安還主張，將有雙重國籍者送監院，而且只要有雙重國籍，公職身份「自始當然確定無效」，並且要求當時的陳水扁市長負行政責任。
事後陳師孟也因此請辭下台，但得知李慶安自己也有雙重國籍後，陳師孟也非常不滿，認為李慶安雙重標準。
而2008年前總統馬英九競選期間，也屢被質疑有美國綠卡。馬英九原本否認，但隨即又改口稱，1977年左右確曾取得美國綠卡，但他和太太放棄綠卡迄今已20多年。並強調除大女兒因在美出生有美國護照外，他和太太及二女兒都沒有美國護照。但外界仍要求，馬英九要出示相關證明，一直到2014年，總統府公布AIT發函，證實馬英九已放棄其先前所擁有的永久居留身分，相關爭議才逐漸落幕。
2011年，親民黨主席宋楚瑜找了學者林瑞雄搭檔參選正副總統，林瑞雄也被爆有雙重國籍，林瑞雄在9月26日宣布放棄，11月24日，林瑞雄出示一份由美國國務院發出的放棄國籍證明，宋林才順利參選2012年大選。
到了今年，原本獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，找了藝人賴佩霞搭檔參選，但郭賴亮相記者會後，賴佩霞就被爆料有美國國籍，賴佩霞也立即宣布放棄，並在10月19日出示證明，放棄美國籍的速度，還超越林瑞雄。不過郭台銘最後宣布退選，賴佩霞的美國國籍，也白白喪失。
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