小北百貨開29年！狂展190間店「最強優勢」曝 眾認：神一般存在
連鎖生活百貨商店「小北百貨」自1994年創立，裡頭各種類型的商品都有賣，可說是社區鄰里的好鄰居，目前全台共有190間分店。近日就有網友好奇問「小北百貨的客群是哪些？」貼文曝光後，多數網友都認為「24小時營業」是最大優勢，留言狂讚：「24小時對很多鄉鎮是神一般存在！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（30）日在PTT貼文，他表示家住在中和，近期發現除了常見的連鎖賣場，中和居然也有小北百貨，且生存得非常好，這讓他好奇發問：「小北百貨的客群是哪些？」
貼文曝光後，網友紛紛留言「服務真的很讚吧，退貨也乾脆」、「很方便啊，尤其生活用品也沒比較貴」、「不知道去哪買，就去小北找」。但最多人點名小北百貨的優勢，在於24小時營業，「24小時對很多鄉鎮是神一般存在」、「現代人日夜顛倒，24小時營業真的很強」、「小學家長的後備支援中心，半夜臨時說明天要繳交作業時，都能趕快去買材料」。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，小北百貨於1944年創立，創辦人黃卜文過去在台南小北門旁邊開海產店，擴展5間分店之後生意下滑，因此乾脆改賣雜貨五金。某天深夜12點，突然有顧客急需小北百貨商品，上門向正在尋甸的黃卜文求救，黃卜文這才意識到百貨五金也有夜間商機，因此推出24小時無休服務。
小北百貨目前共有190間分店，小北百貨展主打平價和方便的路線，在台南、高雄都獲得許多在地鄉親支持，黃卜文創業後也設立慈善基金會回饋社會，2002年12月10日還獲得台南市政府表揚創業楷模。