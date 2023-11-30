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foodpanda 首推「胖達幣」　必勝客、漢堡王買1送1再送20％回饋

▲foodpanda 首度推出「胖達幣」，1胖達幣等同於１元，指定店家可享買1送1再送20％回饋。（圖／業者提供）
▲foodpanda 首度推出「胖達幣」，1胖達幣等同於１元，指定店家可享買1送1再送20％回饋。（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

近日外送平台動作頻頻！昨（29）日Uber Eats有達美樂上架，且在外送平台下單後由達美樂外送員自行配送，期間限定還可享買一送一優惠，並將於下周公布新的年度代言人。foodpanda也不甘示弱，今（30）日宣布推出全新功能「胖達幣」，只要完成指定金額訂單，就能賺取胖達幣，可等同現金使用，1 胖達幣等於 1 元新台幣，無折抵門檻，還可合併優惠，歡慶「胖達幣」上線，12 月 1 日至 12 月 31 日，指定門市使用線上付款，消費滿 399 元享 20% 胖達幣回饋。

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12月有聖誕節和跨年等節日，看好聚會商機，foodpanda 推出必勝客及漢堡王買1送1、星巴克買3送1等優惠，同時還有pandamart 熊貓超市、生鮮雜貨最高享 7.5 折， pandapro 用戶訂購指定店家滿額有7折。此外，首推「胖達幣」，整個12月，美食外送下訂指定門市使用線上付款，消費滿 399元享 20%胖達幣回饋，單筆最高回饋 100 胖達幣，回饋次數無上限。

▲年末聚餐foodpanda超殺回饋！美食外送買一送一優惠，消費滿 399 再享 20胖達幣回饋，回饋次數無上限。（圖／官方提供）
▲搶攻年末聚餐商機，foodpanda 12月推出指定店家美食外送買1送1，同時消費滿 399 再享 20胖達幣回饋，回饋次數無上限。（圖／官方提供）
🟡外送優惠碼

📍12 月 1 日至12 月 14 日，必勝客「夏威夷個人比薩」輸入優惠碼【一餓必勝嗑】享買 1 送 1。

📍12 月 15 日至12 月 31 日，下訂必勝客「夏威夷或雙層美式臘腸鬆厚小比薩」輸入優惠碼【一餓嗑比薩】享優惠價 199 元。

📍12 月 11 日至12 月 31 日，下訂肯德基指定門市消費滿 379 元輸入優惠碼【一餓啃德基】現折 90 元。

📍12 月 1 日至12 月 31 日，美食外送下訂達美樂 任意尺吋披薩 買一送一 （口味任選），部分分店不適用。


🟡超級會員日專屬優惠

📍12月6日美食外送下訂龜記茗品，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。

📍12月13日美食外送下訂21 Plus，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。

📍12月20日美食外送下訂Q burger，pandapro會員消費滿 229元享 7 折，最高折抵 80 元。

📍12月27日美食外送下訂達美樂，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。


🟡美食外送優惠

📍12 月 1 日至 1 月 1 日，指定用戶消費滿額輸入優惠碼【一餓就享送】享 85 折優惠，數量有限兌完為止。

📍12 月 1 日至 12 月 31 日，「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元，部分分店不適用，數量有限兌完為止。

📍12 月 4 日至 12 月 17 日，下訂漢堡王花生培根脆雞堡餐享買 1 送 1。

📍12 月 15 日至 12 月 31 日，下訂星巴克大杯那堤冰熱任選三杯，其中一杯由星巴克招待。

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