遭疑從3C界消失！「國小最強輸入法」現況曝光 眾讚：回不去注音
「嘸蝦米輸入法」是許多人童年回憶，國小上電腦課時，打字經常看見嘸蝦米輸入法的身影。而近日就有網友好奇問「用嘸蝦米輸入法的人是都絕種了嗎？只剩下我還在堅持用嘸蝦米？」貼文曝光後立即引起熱議，許多人嘆「成為歷史了吧！」但其實嘸蝦米輸入法至今仍在推出許多不同版本，也還有不少人正在使用。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在PTT發文，寫下「用嘸蝦米輸入法的人是都絕種了嗎？只剩下我還在堅持用嘸蝦米？」他表示之前使用的3C裝置都有App內建嘸蝦米輸入法，但是新手機跟平板都不支援嘸蝦米輸入法，他也找不到安裝的方法，只好被迫放棄使用，也無奈直呼：「嘸蝦米輸入法是不是死的很慘？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「現在三四十歲以下大概就不會用了吧」、「嘸蝦米在觸控螢幕上真的沒啥優勢」、「成為歷史了吧，光學會上手就需要一段時間，使用的人又越來越少，日常生活使用打字的話不會比注音輸入快多少，何況現在的行動裝置越來越多人喜歡直接用語音輸入辨識了」。但也有人直言，「手機跟電腦都還在用，回不去注音了」、「現在就是用嘸蝦米打字啊，好用又快」、「我也還在用，就買他輸入法，讓他延續」、「新的版本還是有在出，我有買」。
事實上，嘸蝦米輸入法為台灣人劉重次所發明，1970年代劉重次在歐洲留學時，想創造一種便利中文資訊溝通的方法，因此投入研究中文檢字法，數十年後終於發明成功，劉重次並在1990年成立「行易有限公司」。
嘸蝦米輸入法是一種形碼輸入法，將漢字分拆成字型結構，再以字型結構的形、音、義與英文字母加以聯想，拼出漢字。《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，行易有限公司官網現在仍持續推出，嘸蝦米輸入法軟體更新及不同版本，2023年7月24日才釋出Android版嘸蝦米輸入法 PRO：v 3.0.7，2023年5月25日也將嘸蝦米輸入法X2版本支援至macOS 13，官網還提供許多官方版本提供下載購買，以及嘸蝦米輸入法教學，讓有需要的人繼續使用。