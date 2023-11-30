高市府工務局獲全國發展永續獎 創能光電朝淨零目標邁進
由行政院國家永續發展委員會主辦「國家永續發展獎」於今(30)日語舉行頒獎典禮，高市府工務局榮獲國家永續發展獎「政府機關類」獎項，由行政院院長陳建仁親自頒獎，代表「高雄創能光電-打造淨零城市」不僅呼應2050淨零轉型的目標，多年以來突破許多法規限制、締造多項全國第一的光電設施，替打造淨零城市做出可觀的貢獻，對ESG目標做出具體承諾與行動。
記者郭凱杰／高雄報導
為配合國家淨零政策及能源轉型目標，高市府秉持永續共存的理念，能源轉型、零排放和永續發展更是市府核心政策，啟動跨局處「綠電推動專案小組」並與經濟部能源局簽訂合作協議，推動「6年1.25GW計畫」，支持產業減碳計畫及友善的淨零環境，以「創能」、「節能」及「儲能」為三大面向推動。
高雄針對漁電共生業務成立全國唯一專案辦公室，校園更達333所學校設置太陽光電，居全國第一，1年內共可產生約1.5億度電，落實「班班有冷氣」政策，校園內每年所需用電量約計6,400萬度左右，發電量大於用電量達2.3倍之多，顯見高雄推動多元配套能源管理系統達到創電的效能，透過節能循環的綠電發展模式。
同時推動產業數位轉型升級，透過物聯網數位技術，建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，透過各再生能源案場用電量、發電量數據管控及分析，才能精準掌握。
工務局表示，「高雄市綠電推動專案小組」將持續追蹤各項工作辦理進度與成效，並加速提升高雄太陽光電設置量與綠能發展，綠色能源將是吸引國際企業進駐，真正向高科技產業人才招手的關鍵因素，並為產業發展及永續城市，打造經濟、環境、社會的共贏。