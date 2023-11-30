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還沒上市就獲得272億元的投資 Lotus在納斯達克公開發行引起熱議

▲ 還沒上市就獲得272億元的投資 Lotus在納斯達克公開發行引起熱議
▲ 還沒上市就獲得272億元的投資 Lotus在納斯達克公開發行引起熱議

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Lotus轉變成為純電品牌之後，其車款擁有更好的吸引力，同時更透過特殊目的收購的方式將在美國納斯達克上市，不過現在傳出在股票上市之前，他們就已經獲得8.7億美金，折合台幣大約是272億元的私人投資，而Lotus上市之後其估值也來到55億美金，折合台幣約1,719.1億元，該公司將會全力發展電動車產業。

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Lotus即將在納斯達克公開上市，不過在上市之前他們就已經收到了8.7億美金的投資。
Lotus即將在納斯達克公開上市，不過在上市之前他們就已經收到了8.7億美金的投資。
Lotus Technology現在透過特殊目的收購與L Catterton Asia Acquisition Corp (LCAA)合併，LCAA是由L Catterton的附屬公司成立，這是一家由LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy所支持的投資公司，而合併之後上市股票代號為「LOT」，根據國外專業機構調查，其公司上市之後估值約為55億美金，折合台幣約1,719.1億元，不過上市之前，他們在前幾個月就已經獲得了1.2億美金的投資，近日又收到了額外7.5億美金的資金，共有8.7億美金，折合台幣約272億元的私人投資，預計在公司上市時獲得一定比例的股票。

Lotus也直接表示這些投資資金將會用於開發下一代的汽車技術，並且擴大其全球的銷售網路，現在他們已經推出了第二款車，是一輛豪華電動轎車Emeya，這輛時尚的四門轎車跟隨先前Eletre純電休旅的腳步，擁有兩具電動馬達配置，最大馬力來到905匹，扭力峰值來到100.5公斤米，並且搭載102kWh的電池組，公司雖然尚未公布官方續航表現，但預計將會擁有480公里的演出，未來上市之後將會擁有更多資金湧入，將會對車輛開發有更多幫助。

Eletre是Lotus第一款純電動車輛，其強大的競爭力讓人喜愛。
Eletre是Lotus第一款純電動車輛，其強大的競爭力讓人喜愛。
Emeya是他們的第二款車，同樣也擁有強大的性能表現讓人驚艷。
Emeya是他們的第二款車，同樣也擁有強大的性能表現讓人驚艷。

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AI倪珍報新聞