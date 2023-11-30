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世衛高度關注中國呼吸道疫情！王毅：已有效管控兒童感染情況

▲中國中共中央政治局委員兼外交部長王毅，前往美國期間也對外表示中國內部呼吸道疫情處於有效管治。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國中共中央政治局委員兼外交部長王毅，前往美國期間也對外表示中國內部呼吸道疫情處於有效管治。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國黴漿菌呼吸道疫情嚴峻，尤其孩童感染狀況嚴重，當地狀況引發世界衛生組織高度關注，要求中國提供相關數據。中國外長王毅在紐約主持聯合國安理會時對此則回應表示，關於中國內部近期爆發的呼吸道疾病已經受到有效控制，並稱這種情況非常普遍，其他國家也發生相同情況。

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中國肺炎黴漿菌等呼吸道疾病流行，由於流感、鼻病毒、肺炎支原體（肺炎黴漿菌）、合胞病毒、腺病毒等多種病菌、病毒混雜，家長和孩子們防不勝防，許多醫院更出現兒科爆滿的現象。對此，中國外長王毅則在29日於美國紐約向媒體表示，中國近期爆發的呼吸道疾病已經受到有效控制。

王毅表示，近期中國個別地區出現兒童聚集性感染流感，但這種情況非常普遍，許多國家也出現相同情況，中國同國際社會的人員往來不受任何影響，歡迎世界各地的人到訪中國。

世界衛生組織（WHO）對此表示關注，尤其是兒童感染呼吸道疾病人數，除了要求中國提供詳細數據外，也開始與中國官員舉行視訊會議，希望能查清實際疫情狀況。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則指出，多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病在不同年齡群體間流行的主要病原體不同。1至4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主，5至14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主，15至59歲人群以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

接近中共中央辦公廳和軍方的北京消息人士透露，來自中國高層可能甚至是來自習近平的旨意是，由於中美峰會的進行以及開放多國免簽，如今傳出國內呼吸道各種病原體，就要稱呼普通流感並拒絕讓外媒採訪，「如果說是大規模新冠變種爆發，國外的人就不會來了」，同時他也透露北京高層的旨意是希望疫情不要被大規模渲染，同時要求說辭上要注重防疫常識針對的對象都是兒童，不要說成人，「這是典型的一個問題，就是說辭要注重」。

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