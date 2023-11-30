乾癬治療目標提高！病灶改善須達90%　擁有光滑皮膚不是夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣皮膚科醫學會理事暨發言人黃毓惠解釋，乾癬患者病情嚴重程度有3個指標，其一是觀察病灶佔皮膚表面的百分比（BSA），一個手掌大約是1%，若達10%以上就是中重度，另外也可以檢測PASI分數，依據分佈面積、斑塊特質來評估嚴重程度，或是參考病情對於患者生活品質影響的指數。
黃毓惠指出，早期乾癬治療成功的定義為「皮膚病灶改善達50%至75%，合併生活品質指數5分以內」或是「皮膚病灶改善達75%以上」，但隨生物製劑等新技術投入，台灣皮膚科醫學會今（2023）年正式宣佈更新治療目標，改為「最小疾病活動度BSA小於1%」、「皮膚病灶改善達90%以上」、「IGA 0/1」或PASI絕對分數小於等於1。
對於這次治療目標更新，黃毓惠表示，目前最佳的治療目標已設定為90%至100%病灶獲得改善，部分患者使用生物製劑，可以完全清除皮膚表面乾癬病灶，並持續維持效果。
不過，黃毓惠提到，即使治療後乾癬病灶消失，長期的病情控制還是需要通過持續治療達成，通常不會建議患者停藥，且乾癬多在停藥後2到6個月復發，即使停藥、也需要持續追蹤病情，但多數患者還是要通過藥物緩解並終生治療。
張雲亭指出，目前台灣核准4大類、9種生物製劑，都已經有健保給付，符合資格的初次治療患者，每6個月可以申請一次，每次療程維持2年，若用藥期滿後病灶復發，須達50%以上才能重新申請回復使用，若一種生物製劑無效或有副作用，也可以平行轉換，鼓勵病友主動諮詢。