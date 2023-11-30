日本超級馬拉松傳奇關家良一花17天環台成功！到終點留下男兒淚
由Feebees赤足襪鞋贊助「Running Taiwan 跑動台灣」活動，邀請到現年56歲的日本超馬傳奇人物關家良一來台，終於在今天完成了為期17天的跑步環台旅程，終點站回到東吳大學，關家良一這次環島旅行，一共跑了超過1115公里，最後一哩路，關家良一牽著老婆與女兒的手一起衝線，而他高齡83歲的母親也在終點站，給關家良一一個大大的擁抱，真性情的關家良一感性流下男兒淚。
記者吳政紘/台北報導
關家良一用中文高喊：「台灣最好！」並表示非常感謝台灣人的大力幫忙，才能完成此次旅程，一路上有很多人自動加入陪跑行列，讓他特別感動，目前世界各地發生很多戰爭，但這次跑步環台，展現台日的友好情誼，也顯示國與國之間良善交流的可能性。
關家良一的妻子杉山香織說，幾年前關家良一的腳有動過手術，醫生認為不能跑太長的距離，但這次環台的公里數遠超過醫生所說，關家良一的妻子與女兒都直呼，關家良一能跑完全程真的是太好了。關家良一母親則表示，看到兒子被熱情的台灣人包圍、簇擁著，覺得很感人。
2012年，關家良一曾創下第一位跑步環台的外籍人士，當時是為了感謝台灣，在日本311強震時暖心伸出援手；相隔11年的今日，以色列與哈瑪斯開戰、烏克蘭與俄羅斯的戰爭仍未停歇，關家良一再度跑步環台，祈求世界和平。關家良一也說，比起11年前跑步環台，東部的建設進步很多，唯一不變的是台灣人的熱情，未來一定還會再造訪台灣。
關家良一是日本超級馬拉松運動員，出生神奈川縣，曾是亞洲紀錄二十四小時超級馬拉松紀錄保持人，奪得四次世界盃錦標賽冠軍，更寫下東吳超級馬拉松七連霸的驚人紀錄。
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