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第三代Dacia Duster正式發表 多種新能源動力選擇增添戰力

▲ 第三代Dacia Duster正式發表 多種新能源動力選擇增添戰力
▲ 第三代Dacia Duster正式發表 多種新能源動力選擇增添戰力

Carture 車勢文化

雖然台灣市場對於Dacia這個品牌可能不是這麼熟悉，不過這輛Duster第三代車型可是受到全球不少車迷的關注，擁有更為寬敞且堅固的特色，並且採用的多種動力選項，包含輕油電、一般油電以及雙燃料的選擇，而柴油部分則是直接停產，車輛也擁有4X4四驅系統，展現車輛強大的越野實力。

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第三代Dacia Duster正式發表，其外觀我們已經看過非常多次，而動力部分擁有多種選擇符合節能風格。
第三代Dacia Duster正式發表，其外觀我們已經看過非常多次，而動力部分擁有多種選擇符合節能風格。
第三代的Dacia Duster配合著近年來掀起的越野風潮，讓這輛車獲得了重大關注，這輛中小型休旅車款的車長4,340mm、寬1,810mm、高1,660mm，比上一代車型還要更長了140mm之多，當然外觀上面的改變也是受到歡迎的一大關鍵，更方正且帶有稜角的外貌相當吃香，日行燈採用Y形LED燈條，在尾燈部分也採用一樣的元素打造，而內裝擁有7吋的數位儀表以及10.1吋的中央車載娛樂系統，此外在車內第二排部分更增加了30mm的腿部空間，後車廂容量也來到472公升，比先前的車款增加了6%之多。

車輛採用的是CMF-B底盤架構，基本上Dacia整個品牌車系都依靠著這個底盤，在Renault雷諾集團當中也有許多車款使用，全新平台的乘坐舒適度更好，並且可以使用多種動力，Duster最強大的動力是Hybrid 140，採用一般傳統的油電系統，1.6升自然進氣引擎搭配雙馬達以及1.2kWh的電池，綜效馬力來到138匹。另外還有TCe 130，其動力是1.2升三缸渦輪增壓配備48V輕油電系統，電池容量只有0.9kWh，擁有128匹最大馬力，並且配備六速手排變速箱，有著前驅或者是四驅的選擇，最後還有一款TCe 100的雙燃料動力選擇，1.0升渦輪增壓系統可以使用汽油以及液化瓦斯，在定價部分尚未公布，不過預計新一代的車款將會低於2萬歐元，折合台幣不到68.4萬元。

第三代的Duster擁有粗獷的外觀，配合近年來非常流行的越野露營風潮，在市面上討論度非常高。
第三代的Duster擁有粗獷的外觀，配合近年來非常流行的越野露營風潮，在市面上討論度非常高。
車輛外型擁有更多稜角的設計，車頭的日行燈造型展現前衛風格。
車輛外型擁有更多稜角的設計，車頭的日行燈造型展現前衛風格。
車側的輪拱配合著稜角外貌，全車周圍也都採用防刮材質，展現粗獷的特色。
車側的輪拱配合著稜角外貌，全車周圍也都採用防刮材質，展現粗獷的特色。
後方的尾燈設計同樣也是採用Y字型的燈組，延伸到車側的形式也是近年來非常流行的風格。
後方的尾燈設計同樣也是採用Y字型的燈組，延伸到車側的形式也是近年來非常流行的風格。
車尾的造型也相當方正，而下方的護板往上延伸也相當特別。
車尾的造型也相當方正，而下方的護板往上延伸也相當特別。
車頭的水箱護罩造型非常吸睛，與日行燈的結合讓視覺延伸性更好。
車頭的水箱護罩造型非常吸睛，與日行燈的結合讓視覺延伸性更好。
Y字型的日行燈組相當吸睛，也是第三代Duster的一大特色。
Y字型的日行燈組相當吸睛，也是第三代Duster的一大特色。
車側也有與多防刮材質鋪設，彰顯車輛的越野特質。
車側也有與多防刮材質鋪設，彰顯車輛的越野特質。
尾燈也有Dacia品牌的字樣，在細節處的呈現也非常到位。
尾燈也有Dacia品牌的字樣，在細節處的呈現也非常到位。
車內沒有太多豪華鋪陳，不過其外觀的設計元素也延伸到汽車內部。
車內沒有太多豪華鋪陳，不過其外觀的設計元素也延伸到汽車內部。
中央螢幕旁還有著手機架的配置，將會更符合現代人的使用習慣。
中央螢幕旁還有著手機架的配置，將會更符合現代人的使用習慣。
數位儀表雖然只有7吋，但是在這類入門車款擁有數位儀表已經非常優秀。
數位儀表雖然只有7吋，但是在這類入門車款擁有數位儀表已經非常優秀。
中央車載娛樂系統的螢幕來到10.1吋，而可以看到車輛出風口的設計也與日行燈一樣。
中央車載娛樂系統的螢幕來到10.1吋，而可以看到車輛出風口的設計也與日行燈一樣。
副駕前方的儀表台擁有特殊造型，在車室內也可以感受到滿滿的越野特性。
副駕前方的儀表台擁有特殊造型，在車室內也可以感受到滿滿的越野特性。
中央扶手並沒有太多可利用的位置，擁有基本的置杯架以及無線充電系統。
中央扶手並沒有太多可利用的位置，擁有基本的置杯架以及無線充電系統。
座椅部分擁有雙色配置，為車輛帶來更活潑的氣息。
座椅部分擁有雙色配置，為車輛帶來更活潑的氣息。
後座的腿部空間多了30mm，這也是因為車輛放大的關係。
後座的腿部空間多了30mm，這也是因為車輛放大的關係。
後車廂部分放大了6%，現在容量來到472公升。
後車廂部分放大了6%，現在容量來到472公升。
目前售價尚未出爐，不過預計將會低於2萬歐元，折合台幣不到68.4萬元。
目前售價尚未出爐，不過預計將會低於2萬歐元，折合台幣不到68.4萬元。

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