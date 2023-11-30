▲ 第三代Dacia Duster正式發表 多種新能源動力選擇增添戰力

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第三代的Dacia Duster配合著近年來掀起的越野風潮，讓這輛車獲得了重大關注，這輛中小型休旅車款的車長4,340mm、寬1,810mm、高1,660mm，比上一代車型還要更長了140mm之多，當然外觀上面的改變也是受到歡迎的一大關鍵，更方正且帶有稜角的外貌相當吃香，日行燈採用Y形LED燈條，在尾燈部分也採用一樣的元素打造，而內裝擁有7吋的數位儀表以及10.1吋的中央車載娛樂系統，此外在車內第二排部分更增加了30mm的腿部空間，後車廂容量也來到472公升，比先前的車款增加了6%之多。
車輛採用的是CMF-B底盤架構，基本上Dacia整個品牌車系都依靠著這個底盤，在Renault雷諾集團當中也有許多車款使用，全新平台的乘坐舒適度更好，並且可以使用多種動力，Duster最強大的動力是Hybrid 140，採用一般傳統的油電系統，1.6升自然進氣引擎搭配雙馬達以及1.2kWh的電池，綜效馬力來到138匹。另外還有TCe 130，其動力是1.2升三缸渦輪增壓配備48V輕油電系統，電池容量只有0.9kWh，擁有128匹最大馬力，並且配備六速手排變速箱，有著前驅或者是四驅的選擇，最後還有一款TCe 100的雙燃料動力選擇，1.0升渦輪增壓系統可以使用汽油以及液化瓦斯，在定價部分尚未公布，不過預計新一代的車款將會低於2萬歐元，折合台幣不到68.4萬元。