客滿還升級！島語加碼精品甜點吃到飽 明年增下午餐「這天」搶訂
▲漢來美食旗下全新餐廳「島語自助餐廳」開幕以來人氣高，據悉，一直到年底，幾乎天天午、晚餐皆客滿。還訂於明（1）日開始至12月17日舉行「菓漾盛宴甜點祭」，全面升級為精品甜點。（圖／記者葉盛耀攝）
記者
葉盛耀/綜合報導
2023-11-30 18:02:00
漢來美食旗下全新餐廳「島語自助餐廳」，十月初甫開幕至今一直人氣旺，據悉，直到年底幾乎天天午、晚餐皆客滿。餐廳還訂於明（1）日開始至12月17日舉行「菓漾盛宴甜點祭」，因邀請知名主廚客座本就是漢來美食每年既定計畫行程。此次特邀日籍冠軍甜點師－西山未來，設計12款精品甜點，聯手漢來點心房主廚李振銘為島語設計「菓漾甜點盤」。餐廳也確定明年1月1日起加開假日限定的下午餐檔期，明日12月1日開放明年1、2月的訂位。另外，包含台北君悅酒店的凱菲屋、台北喜來登館內的十二廚自助餐廳，同樣也都有特定美食節。
本次客座主廚西山未來是擁有逾15年烘焙經驗的甜點師傅，她曾於2018年世界盃甜點大賽「Coupe du Monde de la Pâtisserie」中，為日本奪得巧克力項目冠軍殊榮，隨後於2019年率領團隊成功獲得總項目亞軍佳績，堅強的甜點實力不容小覷。西山師傅擅長製作冷藏西點蛋糕、常溫燒果子，堅持運用天然食材，完整呈現糕點的自然風味，而漢來美食台北點心房主廚李振銘師傅此次則將協助她搭配島語自助餐的特色畫盤配飾，將一件件單品甜點化為一道道繽紛奪目的精品甜點。 ▲島語本次邀請的客座主廚為西山未來（右），擁有逾15年烘焙經驗的甜點師傅，曾於2018年世界盃甜點大賽奪得巧克力項目冠軍，左為島語點心房主廚李振銘師傅。（圖／記者葉盛耀攝） 西山未來師傅透過其擅長領域以「菓漾盛宴」為主軸，專為物產豐饒的台灣設計了12款以水果為基礎的精緻甜點，運用熱帶果泥、水果酒、新鮮果粒及果乾，揉合起司、巧克力、堅果等多種元素，表現堆疊的層次風味。像是「開心果草莓蛋糕」，是以草莓為基底，內餡擠入草莓杏桃醬，外層則刷上草莓酒糖水，最後淋上開心果草莓巧克力淋面。 ▲此次島語自助餐的甜點，也維持開幕來的傳統，將可有特色畫盤配飾。（圖／記者葉盛耀攝） 另一款「蘭姆葡萄瑪德蓮」是將微醺的蘭姆酒香氣融入經典瑪德蓮，搭配酸甜的酒漬葡萄乾，甜美滋味在口中交織，微醺酒香令人陶醉。西山師傅並為日日烘焙坊帶來她的得意之作「安納芋起司蛋糕」，這款甜點是為西山師傅奪得「2015年奶油起司比賽」的冠軍項目，使用北海道起司餡搭配百香果果泥，融合了淡淡的柳橙味和少許的橙皮碎，搭配融合了地瓜餡的蛋白霜，口感香濃滑順，散發優雅的清香。還有一款「芬噹櫻桃」 櫻桃奶油餡搭配上義大利蛋白霜及卡士達餡，餡料中帶有淡淡的櫻桃酒香，配上粉嫩的外型，是討女生喜歡的口味，也讓人聯想起戀愛的滋味。 ▲「開心果草莓蛋糕」是以冬季盛產的草莓為基底，內餡擠入草莓杏桃醬等。（圖／記者葉盛耀攝） 餐點全面升級的自助餐廳還有台北君悅酒店的凱菲屋，即日起至12月10日推出「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，菜色包含馬來西亞肉骨茶、馬來風味烤魚及仁當牛肉、馬來式蔬菜沙拉等菜色，午、晚餐供應，價位最低平日每位1,680元+10%起。也有台北喜來登館內的十二廚自助餐廳，即日起推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐提供韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、辣炒年糕等，而受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供，每位1,490元起。 ▲西山師傅也擅長製作瑪德蓮，像是「蘭姆葡萄瑪德蓮」就以蘭姆酒香氣融入經典瑪德蓮，搭配酸甜的酒漬葡萄乾。（圖／記者葉盛耀攝） ▲台北君悅飯店凱菲屋推出「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，端出馬來西亞肉骨茶、馬來風味烤魚及仁當牛肉、馬來式蔬菜沙拉等菜色，午、晚餐供應，價位最低平日每位1,680元+10%起。（圖／台北君悅提供）