67歲陳美鳳凍未條！收已婚男31萬LV限量鴕鳥包 「這種男人缺貨」
67歲陳美鳳今（30）日出席珠寶品牌「皇宣緣」續約記者會，一簽就是3年約，已婚的陳老闆大手筆8月就飛去羅馬預定全球限量2顆、台幣31.5萬元LV紫色鴕鳥包，這是陳美鳳第一次收到男生送的貴重大禮，笑說：「這種男人缺貨！」
記者蔡依庭／台北報導
陳美鳳日前去香港正要買台幣10幾萬元的禮服，結果一翻包包發現「錢包不見了」，她非常傷心，因為是乾媽送的禮物，可是禮服還是得買！她就現場和朋友借信用卡刷下去，禮服最後終於順利入袋。但皮夾用久了總是有感情，她透露那是LV的三件式包包，是其中的皮夾弄丟，好在護照還在，只是那個包款現在可能也找不到。殊不知老天對她非常好，她在今天續約記者會上，竟然收到金主老陳闆送的LV鴕鳥包。
「皇宣緣」陳老闆是LV的VVIP，為了給陳美鳳驚喜，在8月時特地飛去羅馬預定全球限量2顆的紫色鴕鳥包，陳美鳳又驚又喜，一直說自己不是VIP不可能有機會買到，看來也有機會和愛買的好姐妹藍心湄炫耀一下，陳美鳳笑說：「媒體報導她就知道了！」
陳美鳳最愛的品盤是香奈兒（Chanel），但也還不到VVIP的程度，後來又說自己是以前比較愛買，現在是有時候才會敗金在包包上。不過她認為，買包包是賺錢的動力，但也不害羞地說：「有人送當然更好！」完全沉浸在收包包的喜悅，笑容沒停過。看著美麗的包包，她突然想到：「我沒有男生送過我這麼貴的東西。」
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