特企／《跑跑卡丁車 : 飄移》Season 5: Moonlight Race 開跑

本次與韓國女子天團BLACKPINK的聯名合作，玩家將可化身Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa等成員在場上進行華麗的尬車，另外可駕駛呈現BLACKPINK獨特風采的「Pink Venom超跑」。同時，還推出了每位成員的「Shut Down服裝」禮包、動作、表情符號套組和簽名車貼等充分展現BLACKPINK特色的遊戲內容。為了紀念本次聯名合作，只要在活動期間登入遊戲即可獲得BLACKPINK各成員的４種氣球道具，趕快來收集！
「Season 5: Moonlight Race」以「月光」主題為背景，大家所熟知的「圖塔」、「橘皮市長」、「索林．賴伯特、烈焰．賴伯特」等多位新角色也即將現身。一起登場的還有呈現月不落城景象的「月光 車站的奔馳」、「月光 環道」，以及「工廠 傻瓜陷阱」、「墓園 骷髏祭壇」等8種全新賽道，供玩家享受全新的競速樂趣。截至12月13日前，只要透過配對遊戲完成4種「月光」主題賽道的玩家，將可獲得「四分衛 布羅帝」角色。
此外，原正規模式的「無限加速器戰」將重回「模式研究所」，還有結合道具賽和競速賽元素的「跨界戰」，並以每兩週循環開放「跨界戰（四人組）」、「搶旗賽（四人組）」、「無限加速器戰（個人）」等不同的模式，讓玩家擁有多樣的遊戲體驗。
在本次更新內容中，官方也針對遊戲進行整體UI的改版且實施配對系統優化。導入了車庫內的排序功能，提高大廳、商店等遊戲UI的便利性，同時在競速賽、道具賽中取消了雙人模式等配對選擇，以縮短配對等待時間。
《跑跑卡丁車: 飄移》預計從2024年的春季推出首次更新作為起點，進行大規模的改革，以提供玩家更有趣的遊戲體驗。新任總監Seo Jaewoo表示：「將重新研究先前嘗試過的所有項目，並進行全面性的改善。」並表示：「包含各車輛能力的差異化在內，對長期以來玩家享受遊戲的方法進行根本性地改革，以創造令人滿意的變化。」
更多《跑跑卡丁車: 飄移》Season 5: Moonlight Race的詳細資訊請參考官網。
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