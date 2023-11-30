特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》聖誕限定活動登場

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為了慶祝「傳達心意的聖誕小姐！」聖誕節限定活動的舉辦，同步開啟超豪華登入獎勵，從11/30(四)12:00至12/21(四)08:59為止，登入遊戲將可以獲得不同的豪華物品，最多可以獲得合計1500幻魔石以及各式道具，務必每日都登入遊戲進行遊玩！
傳達心意的聖誕小姐！聖誕節限定活動舉辦中
聖誕限定活動開啟，隨著關卡進度能夠解鎖活動限定劇情，究竟在聖夜中發生了什麼事情讓這兩位盛裝打扮呢？就等各位闇影大人一同體驗了！
透過完成活動任務和討伐BOSS可以獲得活動代幣，在兌換處可以透過收集的活動代幣能夠兌換活動限定SS魔道具、活動角色碎片、幻魔石、裝備箱等豪華報酬，請盡情通關吧！
傳達心意的聖誕小姐！特別企劃
參加活動並獲得投票券後，可以在活動兌換所中的投票所給貝阿朵莉絲＆愛麗絲投票，只要投票就可以獲得豪華獎勵，請多多投票選出心目中的聖誕小姐吧!
平安夜的嬉鬧 貝阿朵莉絲精選轉蛋
傳達心意的聖誕小姐！活動的主角之一，穿上了聖誕節風格火辣衣裝的武神貝阿朵莉絲和專用魔道具［平安夜的嬉鬧］清綠也正式推出。
［平安夜的嬉鬧］貝阿朵莉絲為紅色屬性坦克角色，奧義擁有擊退能力且發動奧義時可以減少全體夥伴的承受傷害，而專用魔道具平安夜的嬉鬧］清綠效果則是若夥伴中編入3名以上紅屬性角色，將減少自己的承受傷害30%（永久）＋依攻擊力的150.00%賦予全體紅屬性夥伴護盾60秒，同時兼具防守和進攻，無愧於武神之名！
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