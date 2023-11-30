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特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》聖誕限定活動登場

▲大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》，於11/30配合即將到來的聖誕節全球同步舉辦「傳達心意的聖誕小姐！」（圖／品牌提供）
▲大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》，於11/30配合即將到來的聖誕節全球同步舉辦「傳達心意的聖誕小姐！」（圖／品牌提供）

本報訊

由大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》，於11/30配合即將到來的聖誕節全球同步舉辦「傳達心意的聖誕小姐！」聖誕節限定活動，人氣角色「貝阿朵莉絲」、「愛麗絲·米德加」也換上了符合聖誕節的衣裝來歡迎各位闇影大人！

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豪華登入獎勵　禮物登入天天送　

為了慶祝「傳達心意的聖誕小姐！」聖誕節限定活動的舉辦，同步開啟超豪華登入獎勵，從11/30(四)12:00至12/21(四)08:59為止，登入遊戲將可以獲得不同的豪華物品，最多可以獲得合計1500幻魔石以及各式道具，務必每日都登入遊戲進行遊玩！

傳達心意的聖誕小姐！聖誕節限定活動舉辦中

聖誕限定活動開啟，隨著關卡進度能夠解鎖活動限定劇情，究竟在聖夜中發生了什麼事情讓這兩位盛裝打扮呢？就等各位闇影大人一同體驗了！

透過完成活動任務和討伐BOSS可以獲得活動代幣，在兌換處可以透過收集的活動代幣能夠兌換活動限定SS魔道具、活動角色碎片、幻魔石、裝備箱等豪華報酬，請盡情通關吧！

傳達心意的聖誕小姐！特別企劃

參加活動並獲得投票券後，可以在活動兌換所中的投票所給貝阿朵莉絲＆愛麗絲投票，只要投票就可以獲得豪華獎勵，請多多投票選出心目中的聖誕小姐吧!

平安夜的嬉鬧　貝阿朵莉絲精選轉蛋

傳達心意的聖誕小姐！活動的主角之一，穿上了聖誕節風格火辣衣裝的武神貝阿朵莉絲和專用魔道具［平安夜的嬉鬧］清綠也正式推出。

［平安夜的嬉鬧］貝阿朵莉絲為紅色屬性坦克角色，奧義擁有擊退能力且發動奧義時可以減少全體夥伴的承受傷害，而專用魔道具平安夜的嬉鬧］清綠效果則是若夥伴中編入3名以上紅屬性角色，將減少自己的承受傷害30%（永久）＋依攻擊力的150.00%賦予全體紅屬性夥伴護盾60秒，同時兼具防守和進攻，無愧於武神之名！

你渴望力量嗎？立即下載《我想成為影之強者！Master of Garden》，即可獲得異世界中的最強power！記得追蹤《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁與相關社群平台，獲得遊戲的第一手資訊！

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