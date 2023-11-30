吳慷仁《富都青年》太會演！影帝擄獲日本人心 國際影展再奪大獎
吳慷仁才剛在金馬60拿下影帝頭銜，馬上又在第一屆「Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節」獲得最佳主演獎，他感動表示：「覺得很開心！我很喜歡沖繩，10年前旅遊去過沖繩，沒想到第2次去沖繩是由馬來西亞的電影《富都青年》帶著我過去。」
記者蔡依庭／綜合報導
導演王禮霖所執導的《富都青年》，在沖繩環太平洋國際電影節入選主競賽單元，最終榮獲評審團獎、觀眾票選獎，甫獲金馬影帝的吳慷仁再下一城，獲得最佳主演獎。吳慷仁非常感謝，「以演員的身分與沖繩的觀眾見面。謝謝評審，謝謝《富都青年》，從之前的國際影展及剛結束的金馬，帶給我的這段旅程，真的很榮幸！這是最棒的結果，謝謝、謝謝！」
導演王禮霖在金馬奬典禮、首映會結束後，便馬不停蹄前往沖繩，他也說道：「這2天映後場和觀眾交流時感受深刻，大家給我的情緒反應是很真實，沒想到可以再次得到一座觀眾票選獎，謝謝日本的觀眾。全球各地包含日本的觀眾都和我提到慷仁的表演，說他的表演很觸動他們，覺得很開心，這是這個角色得到的第4座獎，感激評審的喜歡。電影真的是無遠弗屆的一個媒介，能到不同地方、和不同的人接觸。」《富都青年》12月1日在台上映。
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