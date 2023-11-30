赴美返台首場造勢挺謝佩芬　蕭美琴：送進立院當下個蕭美琴

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蕭美琴表示，自己對謝佩芬萬分疼惜，其學經歷非常豐富，也在美國考上律師資格，要找好工作、過好日子很容易，但是對台灣未來有使命感，對台灣國際接軌很有抱負，希望可以為台灣做更多，因而決定投入選舉。
蕭美琴也勉勵謝佩芬，一定要堅持下去，鄉親們有一天一定會還公道，自己也從謝佩芬身上看到年輕的自己，都曾當過國際事務部主任，也曾在國外唸碩士然後回到台灣服務。
蕭美琴表示，台灣需要跟國際接軌，而外交就是生活，可以安居樂業、和平繁榮，或是讓全市界關心台灣的安全與民主，這就是外交，台灣要跟全世界做生意，或是要從國外進口，讓出入關更便利 、更快速，因此希望台灣再政壇上有更多具國際歷練與報負的人才，讓世界繼續上架台灣，希望鄉親們給謝佩芬溫暖，順利進入立法院當下一個蕭美琴。
蕭美琴也重申「美德贏台灣」，期盼正向力量贏得台灣，而不是煽動仇恨與對立，分化台灣、製造恐懼，過去總統蔡英文掌舵帶領台灣，面對對岸打壓台灣仍然穩健踏實往前走，還有很多可以做得更好的地方，政府也非常努力，讓台灣獲得國際肯定，國際競爭力名列前茅，有這樣的光榮感能夠在世界上抬頭挺胸，因此希望能選出讓大家有尊嚴的領導者， 「三票贏台灣，美德贏台灣」。
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