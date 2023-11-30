又批美對台軍售 中國國防部：正把台灣變成武器庫、炸藥島
日前有媒體報導，台海安全研究中心主任梅復興稱海軍奉命爭取採購，對美國海軍汰役的濱海作戰艦，以填補海軍巡防兵力不足的缺口，國防部對此則反駁「此事與事實不符，並無規劃」，相關討論吸引中國軍方與媒體關注。中國國防部發言單位對此表示，此舉正在把台灣變成武器庫、炸藥島，「這是在將台灣推入災難的深淵」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國防部新聞局長吳謙今（30日）下午舉行例行記者會，期間有記者問及台灣媒體報導計畫購買6艘美軍退役的瀕海戰鬥艦，規劃建造6座岸置魚叉飛彈陣地與9座岸置雄風飛彈陣地等強化城鎮防衛作戰準備，中國國防部發言人吳謙則回應稱「台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住」。
吳謙表示，「民進黨當局『倚美謀獨』，正在把台灣變成『武器庫』、『炸藥島』， 這是在將台灣推入災難的深淵，必將為台灣民眾帶來巨大禍害。 台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住的。」
他又稱「中國人民解放軍厲兵秣馬，嚴陣以待，堅決捍衛國家主權與領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」
此外，吳謙也提到先前拜習會的成功，雙方同意在相互尊重和平等互惠基礎上，探討了各領域對話合作，「根據中美兩國元首達成的共識，雙方將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話，兩國防務部門正就此保持著溝通協調。」
吳謙表示，中方重視中美兩軍關係，中國軍隊願與美方一道，認真貫徹落實兩國元首共識，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則開展交流合作，推動兩軍關係健康穩定發展。