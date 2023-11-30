前10月賺201億！第一金股利配發率拚維持7成　看明年房市不會太差

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對於一銀今年前3季度盈收衝高，第一金表示，主要總放款年成長達6.0%，其中房貸業務在新青安等政策性放款推波助瀾下，年成長達到7.7%，第3季新增房貸放款金額較前1季承作數增加7.7%，顯示其剛性需求仍強。
雖然房價呈現上揚，但結構有所改變，相對大型豪宅、傳統3房，小宅、都更宅更受歡迎，預期在政府房市管控措施下，整體將維持平穩格局。至於明年房市展望，第一金認為不會太差，預估房貸業務成長可達7%至8%，主要是自住剛性需求仍在，近年承作土建融案已開始交屋，明年會轉到整批房貸。
在企業放款部分，第一金說，中小企業貸款與國內外幣放款成長力道趨緩，顯示出口不振影響廠商資金需求，特別在外幣利率大幅提高的情況下，須俟訂單能見度明朗化，才能轉化為實質貸款資金需求。
在手續費收入方面，前3季度年成長達9.6%，歸功於財富管理手收年成長有17.6%的雙位數佳績，顯示投資人趕搭升息末班車，資金轉入固定收益商品以鎖定高利收，金融交易利得方面，前3季更締造年成長150.5%的高績效，受惠換匯交易的利差益推升，上開業務均促使銀行子公司營收成長續攀高峰。
第一金表示，第3季雖受通膨數據居高不下與消費動能減緩，外加地緣政治衝突攪局，全球資本市場餘波震盪，投資人避險氛圍與資產重配置熱潮，使敏感度較高的資金重啟佈局，升息尾聲階段，第3季是今年以來相對波動較大的區間。展望明年，第一金將聚焦於全球風險控制與管理，並採行必要防範措施於資產品質、投資配置與調整，以及有效率運用資本以作好準備，迎接2024年。