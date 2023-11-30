內湖男討不到錢殺阿姨！3刀斃命狂喊「對不起」 裁定收押
台北市內湖區環山路一段，昨（29）日驚傳一起殺人事件，擁有毒品前科的37歲朱姓男子，因向譚姓阿姨（76歲）討錢遭拒，遂持水果刀狠捅其2刀，導致譚婦當場倒地失去心跳，送醫後宣告不治，士林地檢署今（30）日複訊後依殺人罪向地院聲押朱男，稍早士林地方法院召開羈押庭，裁定收押。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，昨天上午10時51分，朱男和譚姓阿姨兩人在環山路一段136巷8弄當街爭吵，鄰居聽聞後上前制止，沒想到卻驚見譚女倒臥血泊，嚇得鄰居連忙報警，但救護人員到場時，譚女已失去生命跡象，緊急將她送醫搶救仍因傷重逝世，至於朱男則是在犯案後呆坐一旁，除情緒相當激動外，嘴裡還不斷唸道，「對不起、對不起」。
事後朱男向警方供稱，因為自己沒工作想向阿姨索討5、6萬元花用，但過程中雙方發生口角，才會在盛怒之下持刀殺人，今天稍早士林地檢署複訊完畢，向法院聲押朱男。
法官認為，朱男涉犯殺人、恐嚇等罪嫌，嫌疑重大，所犯之殺人罪嫌為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，被告自承目前居無定所，有相當理由認有逃亡之虞，且亦有相理由足認被告有反覆實施同一恐嚇犯罪之虞，有羈押原因，審酌被告僅因向被害人索討金錢未果，即於白日在道路上持刀殺害被害人，嚴重危害社會治安，有羈押之必要，應予羈押。
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