美國10月PCE指數反映通膨降溫！道瓊漲逾500點、刷今年新高

美國最新數據顯示，經濟和通膨持續降溫，市場預測聯準會（Fed）已完成升息周期、或將提早放鬆政策，美股11月30日個別發展，道瓊工業指數收盤大漲520點，但科技股則走勢疲弱，那指收黑0.23%。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，儘管聯準會部分官員表態，現在談升息是否結束還太早，如紐約聯邦準備銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯（ John Williams）就強調，如果通膨未能繼續放緩，不排除進一步升息的可能性；然而，美國個人消費支出物價指數（PCE）顯示，10月年增3％，年增率從9月的3.4%降至10月的3%，創2年半來最低增幅，凸顯物價壓力持續減緩，消費者支出亦溫和增長，加深外界對於Fed明年上半年降息的預期。奧馬哈卡森集團首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）表示，1個月前投資者普遍還非常擔心，而本月經濟走強的主因是通膨正在迅速回歸現實，核心個人消費支出數據表明通膨已不再是主要阻力。德特里克並樂觀的指出，聯準會短期內可能不會升息，下一步不排除就是降息，時間點可能是在明年年中，認為本月公債殖利率下跌，是債券市場認為聯準會已完成升息的方式之一。週四收盤，美股道瓊指數上漲520.47點，或1.47%，收35950.89點；那斯達克指數下跌32.27點，或0.23%，收14226.22點；標普500指數上漲17.22點，或 0.38%，收4567.8點；費城半導體指數下跌28.77點，或0.77%，收3724.58點。看好Fed今年不再升息！美股開盤大漲 道瓊指數勁揚逾300點按兵不動！Fed維持利率不變 美股道瓊收漲221點Fed本週將議息！市場樂觀、美債殖利率升勢趨緩 美股道瓊漲511點繫好安全帶！美股大空頭示警 標普500「歷史性泡沫」恐暴跌63%