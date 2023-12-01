力晶創辦人黃崇仁又買台北豪宅了　9年砸超過15億布局台灣不動產

房市／總統大選干擾有限　11月房市今年單月最旺

▲信義房屋統計前28天全台門市交易狀況，全台主要都會區11月交易狀況都比10月成長。（圖／資料照片）
▲信義房屋統計前28天全台門市交易狀況，全台主要都會區11月交易狀況都比10月成長。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

信義房屋統計前28天全台門市交易狀況，全台主要都會區11月交易狀況都比10月成長，北部地區總價2000~2500萬元交易明顯增溫，雙北以外的六都則是總價700~1500萬交易最多，雖然總統大選選戰已經開跑，不過選情目前為止並未對房市造成影響，股市11月大漲千餘點走勢，有穩定市場購屋信心的效果。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月房市表現穩定，交易量較去年同期有雙位數的增長率，同時也較10月增加，一方面新青安穩定首購信心，一方面民眾盼不到房價回檔，有需求的民眾購屋動作也轉趨積極，台股11月也有一波反彈走勢，也穩定市場購屋信心，今年下半年呈現淡季不淡、旺季穩定的交易市況。

信義房屋統計顯示，11月北市交易總價1000~3000萬元市的房屋，交易量較10月增加；新北市則是總價1000~2500萬元的市場交易增溫，反映首購與換屋較易狀況穩定；桃園市總價1000~1500萬元交易與上月相當，1500~2000萬則交易增溫；台中市總價1000~2000萬交易增加，台南市則是低總價當道，700~1000萬元交易較上月成長，高雄市也是總價700~1500萬元交易狀況穩定。

曾敬德指出，今年第三季淡季不淡，第四季旺季表現穩定，雖然市場自用當道，不過自用買盤力道穩定，有機會延續到12月份。

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