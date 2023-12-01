房市／壽險、建商商用交易量縮　大型買方重塑布局策略

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另一個商用不動產大咖買方建設公司，在打炒房政策及選擇性信用管制政策影響下，購地動能減弱，相比自2019年起連三年建商獵地規模都突破千億元水準，今年前11月建商在商用及土地市場投資規模減退至540億元，購置區域集中在台北、台中兩地，顯示建商購地評估更為保守，但可觀察到建商逐步加大比重購置商用不動產，今年就砸下140億元購置工業地產等商用產品。
信義全球資產公司總經理林三智分析，壽險業有大筆資金需要穩健的停泊點，商用不動產自然成為最好的去處，但在連續升息拉高壽險業投資不動產最低投報率門檻，導致雙北市已難找到可投資標的，觀察壽險業不會停止購置商用不動產，但會調整布局策略，其一，看好產業需求，鎖定工業廠辦、倉儲用地等工業地產；其二，因應內需市場回溫，民間消費動能強勁，著手布局商場、旅館等收益型產品。
因應市場變化，建商投資商用不動產也有調整，林三智進一步說明，信用管制政策緊縮土建融，削弱建商交易動能，明年建商布局將朝向兩個方向，其一，建商獵地眼光從素地轉向具有土地開發價值的不動產，例如精華地段透天店面、屋齡老舊商業大樓，或是有工業立體化開發潛力的廠房，此類產品現況可收租、未來可開發改建增值，進可攻、退可守更為彈性；其二，除住宅產品外，較有實力的大型建商會更加積極購入可開發商辦、廠辦的商用土地。
觀察今年商用不動產買方結構，雖然少了壽險業者、建設公司大手筆獵地掃樓，但自用型買方嶄露頭角，展現強勁的交易動能，在今年已投下近7百億元購入土地及商用不動產，又以辦公、廠辦類產品交易最為旺盛；此外，投資置產型買方也挹注了超過150億元的交易量，顯見商用不動產抗通膨的特性，因此備受高資產族群青睞。
信義全球資產公司提醒，雖然全球經濟已逐步從疫情中復甦，但在戰爭等地緣政治風險下，明年經濟展望仍存有隱憂，因此靈活的投資策略，將資產依據區域優勢及產品特性，彈性多元布局、調節資產結構，在變動的金融市場中顯得更為重要。