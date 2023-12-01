2024高雄市手繪年曆及水果月曆 12/11開放索取
2024高雄市「輕軌成圓」手繪年曆與「果然好日」水果月曆出爐，市長陳其邁今(1)日表示，今年高雄農特產品外銷成績亮眼，市府透過2024「輕軌成圓」手繪年曆及「果然好日」水果月曆，與市民朋友分享喜訊，預計於12月11日上午10點起於高雄市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取。市府發言人周璟瑜也與高雄熊攜手搶先開箱，預祝大家新的一年圓滿過好日。
記者郭凱杰／高雄報導
為慶祝高雄輕軌即將全線通車，2024年曆以「輕軌成圓」主題繪製，透過插畫家薛慧瑩手繪創作，帶大家飽覽輕軌沿途風景，或可造訪夢時代、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、大港橋及駁二藝術特區等亞洲新灣區的水岸風光；或穿過林蔭，欣賞輕軌最美路段內惟藝術中心與美術館站之間的「龍貓隧道」；或至市區上班、上學及洽公、購物。一張年曆把港都城市建設及迷人風采躍然於紙上，在看見城市蛻變的同時，也展現港都無窮的魅力。
不同於年曆手繪風格，2024「果然好日」水果月曆，則以在地時令水果為主角，搭配水彩畫筆質感點綴，每月有不同的水果主題，並標示產季及產地，例如一月是蜜棗、二月小番茄、三月香蕉等，讓喜愛水果的饕客跟著月曆的步調採購，「按時買、吃對時」品嚐當季水果的碩果香甜，歡迎至「高雄首選電商平台」選購。
近年來市府與民間合作推動農漁產冷鏈物流，除了國內大型通路運銷穩定，更搶攻國際市場。其中蜜棗、番石榴、香蕉、鳳梨、玉荷包荔枝更是外銷的主力果品，大樹玉荷包也進軍日本、新加坡、加拿大、澳洲等地，桃源、六龜盛產的金煌芒果肉厚細緻，從去年開始拓展至新加坡及加拿大。此外，旗山香蕉香甜口感，連獲邀來臺參加國慶演出的「翡翠騎士」，更大讚高雄水果好滋味，直呼「歐伊系（美味しい）！」。
2024高雄市「輕軌成圓」手繪年曆暨「果然好日」水果月曆12月11日上午10點起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及高市38個區公所同步開放索取，索完為止。市府也將2024年曆及月曆電子檔置於市府官網及新聞局網站，供市民朋友下載使用。