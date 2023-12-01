上海女車禍、西藏公務員群起捐血挨批！分析：官宣正能量收反效果

我是廣告 請繼續往下閱讀
事件在網路上發酵，「阿里全體公務員為一女子捐血」 、「女子父親包機轉院」等字句皆登上微博熱搜，不少中國民眾批評：「辛辛苦苦考上公務員，就是要做有錢人的移動血包嗎」、「短時間內調動了西藏、上海兩方，顯然受傷的女子和她的丈夫，無論權力還是人脈應該都不簡單」。
儘管當事人事後澄清，自己不是特權階層，包機的錢是借的，捐血也不是強制的，連中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也跳出來，強調外界應看到這次事件的「正面價值」，如社會溫情的凸顯等，但還是有許多人不買單。有分析指出，官方本想藉此宣傳正能量，挽回形象，營造「人人都有愛心，大家齊心協力」的美德，但現在政府已經沒有什麼可信度。
報導並引述日本靜岡大學教授楊海英看法，認為此事涉及漢藏民族，官方原想宣傳民族大團結，但反而暴露社會深層矛盾：「這個女子是個什麼身分的人？如果是個打工的人，出事的時候，會不會有人為她輸血？一個藏族牧民，如果她出了事以後，漢族的老大哥會不會給她輸血？這樣一個不公平的、不平等的構造裡面製造這種神話，我覺得會引起社會各方面的反感。」
時事評論員方原也告訴《自由亞洲電台》，更多不合理的說法只會引發民間更多質疑，深化官民矛盾，尤其現在中國多地又再次爆發不明疫情，大量的民眾到醫院掛號卻排不上隊，看不了病，社會資源分配失衡，讓民眾都感到失落、憤怒，而官方選錯題目、選錯時間宣傳，更凸顯不知民間疾苦。