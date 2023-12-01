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上海女車禍、西藏公務員群起捐血挨批！分析：官宣正能量收反效果

▲上海1名女子在西藏出車禍，當地公務員全體為她捐血的事件，引發有關特權的爭議。（圖／翻攝自微博）
▲上海1名女子在西藏出車禍，當地公務員全體為她捐血的事件，引發有關特權的爭議。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近日中國上海1名女子，貼出自己10月與老公去新疆、西藏自駕遊，發生車禍昏迷，幸得西藏當地公務員群起為她捐血，最後撿回一命的經歷，卻被質疑有耍特權之嫌：「其他普通人受傷，怎麼不見這麼多的工作人員去捐血？」有分析指出，此事不排除涉及官方的宣傳操作，本想藉此釋放正能量，結果錯漏百出，凸顯政府已失信於民。

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根據《自由亞洲電台》報導，1名上海女子在網路上發文，聲稱上個月在西藏阿里遭遇車禍，因丈夫親人的關係，得到上海市衛健委和阿里地區有關部門協助，出動阿里當地所有公務員，包括民警、消防和官兵等捐血，還有父親大手筆安排包機把她送離西藏，成為微博熱門話題。

事件在網路上發酵，「阿里全體公務員為一女子捐血」 、「女子父親包機轉院」等字句皆登上微博熱搜，不少中國民眾批評：「辛辛苦苦考上公務員，就是要做有錢人的移動血包嗎」、「短時間內調動了西藏、上海兩方，顯然受傷的女子和她的丈夫，無論權力還是人脈應該都不簡單」。

儘管當事人事後澄清，自己不是特權階層，包機的錢是借的，捐血也不是強制的，連中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也跳出來，強調外界應看到這次事件的「正面價值」，如社會溫情的凸顯等，但還是有許多人不買單。有分析指出，官方本想藉此宣傳正能量，挽回形象，營造「人人都有愛心，大家齊心協力」的美德，但現在政府已經沒有什麼可信度。

報導並引述日本靜岡大學教授楊海英看法，認為此事涉及漢藏民族，官方原想宣傳民族大團結，但反而暴露社會深層矛盾：「這個女子是個什麼身分的人？如果是個打工的人，出事的時候，會不會有人為她輸血？一個藏族牧民，如果她出了事以後，漢族的老大哥會不會給她輸血？這樣一個不公平的、不平等的構造裡面製造這種神話，我覺得會引起社會各方面的反感。」

時事評論員方原也告訴《自由亞洲電台》，更多不合理的說法只會引發民間更多質疑，深化官民矛盾，尤其現在中國多地又再次爆發不明疫情，大量的民眾到醫院掛號卻排不上隊，看不了病，社會資源分配失衡，讓民眾都感到失落、憤怒，而官方選錯題目、選錯時間宣傳，更凸顯不知民間疾苦。

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