35歲劉品言突公開孕肚照！吸萬人朝聖驚喊「什麼時候當媽了」
35歲女星劉品言15歲和曾之喬組成女團「Sweety」出道，之後轉戰戲劇圈，還一舉拿下金鐘獎女配角獎，演技實力備受肯定。近日她在新戲《此時此刻》中飾演媽媽，29日她有感而發在IG上曬出拍戲的照片，一張挺著孕肚的模樣，讓不少人驚呼「我還以為，品言真的當媽媽了。」
記者薛羽彤／綜合報導
劉品言在《此時此刻：一家之主》中和修杰楷飾演一對夫妻，內容描述疫情時代下面對丈夫失業，因此決定重返職場的妻子，演出了打破傳統觀念的家庭該如何經營。29日劉品言在IG曬出多張劇照，其中一張她對著鏡子自拍懷孕的模樣，讓還沒看過劇集的網友們，誤以為她真的懷孕，直呼「我還以為，品言真的當媽媽了」、「這肚子真像真懷孕了。」
《此時此刻》分為10個疫情之下的愛情故事，劉品言演出的這集廣受好評，許多看過的觀眾都稱讚，「我10集裡面最愛的就是你們這集」、「期待妳獲獎的那天！妳值得！近年來的每部戲都非常厲害」、「最喜歡的就是妳們這一集，很溫暖人心」、「我也好喜歡這集！重新被言言圈粉」。劉品言也感謝大家喜愛她的演出：「其實家就是家，只要互相互補就好，想念這家裡面吵鬧又平淡的日常，謝謝大家這麼喜歡，我也好喜歡！」
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