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點名趙少康炒作戰爭推手！謝金河：台灣絕非地表上最危險地方

▲對此，財訊傳媒董事長謝金河痛批趙少康，他表示，趙少康參與選舉以來，是炒作戰爭的主要推手之一。（圖／民進黨提供）
▲對此，財訊傳媒董事長謝金河痛批趙少康，他表示，趙少康參與選舉以來，是炒作戰爭的主要推手之一。（圖／民進黨提供）

記者孫唯容／綜合報導

2024總統大選將近，國民黨副總統候選人趙少康摃上經濟部長王美花，大酸她「科長的才能當部長」，氣得王美花反嗆趙少康習慣炒作仇恨，「如果趙少康的話可以信，中華民國不曉得滅亡多少次」；對此，財訊傳媒董事長謝金河痛批趙少康，他表示，趙少康參與選舉以來，是炒作戰爭的主要推手之一，即使解放軍軍演包圍台灣，但台灣人馬照跑、舞照跳，股市次日還大漲三百多點，台灣沒有全民崩潰，這是趙少康最不解的地方。

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謝金河指出，經濟部掌管水，電，能源，產業，範圍涵蓋很廣，空降的部長很容易陣亡，像李世光碰到跳電就下台。沈榮津，王美花都是從科員往上爬當到部長，趙少康以此貶損王美花有失厚道，重點在於王美花部長做的好不好？

謝金河說，王美花批評趙少康炒作仇恨，其實從趙少康參與選舉以來，他是炒作戰爭的主要推手之一。去年斐洛西來台，中共對台海展開封鎖，趙先生在臉書上發文說「台灣是一個很神奇的地方，解放軍軍演包圍台灣，但台灣人馬照跑，舞照跳，股市次日還大漲三百多點」，因此他說全世界都為台灣感到憂心，世界都為台灣感到憂心，台灣人反而很淡定，趙少康說「華盛頓會覺得很奇怪，北京更是不解，台灣到底怎麼了？」依照趙先生的說法，台灣的股票市場應該崩盤，人民逃難，全民崩潰，但這些情況都沒有發生，這是趙少康最不解的地方。

謝金河表示，這三年來，經濟學人最喜歡炒作台灣，連續三年的封面標題都跟台灣有關，甚至用上「地表上最危險的地方」，戰爭也成為朝野政黨對峙的焦點。但是過去兩年，號稱全球四大火藥庫的歐洲爆發俄羅斯入侵烏克蘭，中東地區也發生哈瑪斯突擊以色列事件。剩下的都在亞洲，菲律賓是南海衝突的焦點，另一個是台海，而整個東北亞，又涉及南北韓，中國和日本，及兩岸的爭端。

謝金河認為，俄羅斯入侵烏克蘭，哈瑪斯突襲以色列，接壤都是陸地，坦克一開就上來，台灣海峽至少有135公里，這是天然屏障；南北韓也只是相隔一個38度線，2019年我到過板門店交界處，如果雙方衝突，部隊一越而過。日本會比台灣安全？兩岸的爭議只有一個焦點：主權！中國和日本有百年宿仇，到今天為止，中國的電視節目，每天都播抗日劇，這是安倍一直都在說的台灣有事，日本一定有事！

謝金河也直言，戰爭不能解決所有問題，而且很容易陷入長期消耗戰，像俄羅斯號稱3天拿下烏克蘭，結果打了22個月，還看不到絕對的優勢。以色列圍剿哈瑪斯，迄今已經一個多月，也沒有能完成剿滅哈瑪斯。我相信未來幾個月，這兩場戰爭會朝著和解方向邁進。

最後謝金河強調，兩岸沒有血海深仇，犯不著兵戎相見，台灣絕對不是地表上最危險的地方，台灣不必求戰，但要增強自己的防衛能力。

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