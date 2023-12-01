以哈休戰第7天8人質獲釋　埃及、卡達努力延長停火

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以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室公布的照片顯示，擁有以色列和法國國籍的謝姆與母親和兄弟在以色列的哈則林空軍基地（Hatzerim Air Base）團聚並互相擁抱。
以色列軍方表示，哈瑪斯接著再移交6名人質到紅十字會（Red Cross）。根據官方資訊，其中4人是29歲到41歲的女性，包括一名擁有墨西哥和以色列雙重國籍人士。
電視播出數名女子抵達以色列領土後步行經過救護車的畫面。
以色列總理辦公室表示，另外兩名獲釋人質是一對兄妹，分別是18歲的貝拉爾．齊亞德納（Belal al-Ziadna）和17歲的愛莎．齊亞德納（Aisha al-Ziadna），他們是以色列的貝杜因阿拉伯（Bedouin Arab）公民，當時與另外兩名家人在一座農場為乳牛擠奶時被擄走。
以色列獄政機關表示，依據休戰協議，已從監獄釋放30名巴勒斯坦人。
統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯10月7日突襲以色列，以方表示這波攻擊造成1200名以色列人喪命，並擄走240名人質。以色列隨後矢言殲滅哈瑪斯，7週來連番轟炸加薩，聯合國判斷可信的巴勒斯坦衛生當局統計表示，已有超過1萬5000名加薩人身亡。
埃及官方媒體報導，以色列與哈瑪斯今天同意基於人道理由多停火一天，使得雙方休戰進入第7天，同時埃及和卡達調解人員正努力談判再延長休戰兩天。
由於哈瑪斯手中的以色列婦孺人質愈來愈少，可能需要制定新的條件以釋放軍人等以色列男性人質才能延長休戰。自休戰協議於11月24日生效迄今，哈瑪斯已釋放105名人質，以色列也釋放了240名巴勒斯坦囚犯。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1121201
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