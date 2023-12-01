分析師示警：AI PC、手機題材太過樂觀　台廠明年H1業績仍有挑戰

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AI科技浪潮來襲，但輝達股價創高後又回落，其中輝達盤後股價跌2.8%、超微跌幅也超過2%、美超微跌幅更是接近5%，連帶使得台廠AI概念股臉綠，今日廣達、技嘉、緯穎、英業達早盤都跌超過1%。投資人不禁想問AI指標股為何「青筍筍」？
為此，分析師翁偉捷回應《NOWnews今日新聞》表示，台股現在氛圍建立在明年消費性電子景氣大幅復甦的預期，主要是AI PC以及AI手機的題材帶動，但看看AI伺服器概念股，其實今年5月輝達釋出AI利多後，相關股價以及需求水漲船高，但近期AI代工廠，同時也是PC與NB的代工廠，應該要有跌深反彈的表現，但可以看到AI PC題材出來後，投信卻有出貨結帳的情況，顯示市場可能只是利用題材發酵來做籌碼調整。
翁偉捷認為，短期可以看到AI PC、AI手機其實未來狀況還不是那麼樣的確定， 原因是從產業面去看，各家大廠對AI PC與AI手機的定義不是很明確與清楚，新的產品定義未明，要如何去形成完整的生態性，更不用說要去帶動未來產業的復甦。
翁偉捷認為，AI PC或AI手機要形成生態系、要成真，最快可能要到2025年以後，再加上目前台灣出口狀況不穩定，再加上全球終端歐美市場中，歐洲消費力往下掉，只有美國勉強在撐，且也沒有顯明成長，換句話說消費電子在美國市場只有穩定的量，但沒有大幅度的增量需求。
翁偉捷表示，到時候要觀察到明（2024）年第二季電子旺季前下單之際的狀況，尤其主計處估台灣GDP成長明年3%起跳，是不是真的那麼好，可能要再看看年底到明年的出貨狀況，以及廠商對未來的展望，而不是只看話題、只看題材好像很無敵就追，尤其全球維持高利率環境，企業資本支出肯定縮水，再加上庫存去化完，回補庫存的動力也低，看不到有效需求，因此讓廠商明年上半年業績有較大的挑戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。