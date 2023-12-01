台灣之星掰掰！台台併970萬網內 首日用戶超嗨：訊號、速度變好
「新電信三雄」的時代即將來臨，12月先由台灣大哥大與台灣之星開啟序章，「台台併」今（1）為首日，原本台灣之星的245萬用戶併入台灣大哥大725萬用戶內，合計970萬用戶成為台灣大網內，而台灣之星正式走入歷史，目前台灣之星官網點進去已經是台灣大的系統維護公告，臉書上也已經換上「台灣大哥大TS」的字樣。合併首日，不少原台星網友發現訊號變好了，速度也變快了！
記者周淑萍/綜合報導
台灣之星從2014年8月開台至今9年，其中雙11殺出的11、188元等超低資費伴隨著不少人學生時代，在電信業即將翻新頁之際，網友紛紛緬懷時代的眼淚，在PTT神串留名「見證歷史」。而原台星用戶在合併後的首日就發現，系統轉換後「速度有變快，甚至訊號更好」，感覺是個不錯的開始。
而原本台灣之星的官網、臉書都立即轉變為台灣大哥大，而實體門市也同地點直接換成台灣大門市。有台星網友發文問，手機上的系統商名字還沒看到轉換成台灣大哥大，根據NCC的說法，用戶會陸續收到簡訊，之後重新開機就正式和台灣之星告別，系統會轉換成台灣大哥大。
在「台台併」後，台灣大的用戶數來到970萬，遠傳與亞太也將於12月15日合併，屆時亞太原本199萬用戶會納入遠傳722萬用戶內，共921萬用戶，而中華電信用戶數為突破千萬，來到1116萬用戶數，台灣大和遠傳都還需要費點力氣才能靠近老大哥。