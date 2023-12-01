總統候選人大撒幣！教團籲提高稅收、擴大教育公共化　讓窮人翻身

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全教總理事長侯俊良指出，藍綠白三位候選人普遍認同教育是翻轉貧窮的重要機制，但都沒看見形成貧窮與階級差異的社會脈絡，未能思考如何讓經濟、就業環境與生涯規畫跟教育系統進行連結，等同架空了教育系統，過度簡化貧窮問題，忽略「如何利用租稅負擔率讓教育與公共建設品質提升」的焦點，這樣虛無的思維脈絡，只談論補助費用，只是淪為「大撒幣」。
全教總表示，民進黨籍總統候選人賴清德認同高收入高負擔，但卻沒有談論具體該如何處理，反而僅著重在目前的經費補助，認為只要補助學費本身，似乎就可以達成階級流動的效果。
侯俊良說，賴清德做為執政黨，顯然沒有意識到目前台灣整體制度嚴重往資本主義傾斜，對於社會均等的回應，也只是拿出現有的政策重新呼籲，無法看出在本題之上，未來可能會有哪些不同做法與改革。
國民黨籍總統候選人侯友宜認為，投注更多的教育經費編列，可以促進階級流動，也認同應該提高租稅負擔率，但僅是輕輕提起，卻未能有前瞻性的內涵。在教育經費的運用上，也多只是討論學費補助金額，難以回應本題的精神如何把稅收轉換為公共財富資產。
侯俊良說，相較於其他候選人，侯友宜指出了偏鄉教育的問題，可惜的是，侯友宜似乎也認為，只要補助經費與增加硬體設備就可以挽救偏鄉，但所謂的偏鄉，有其形成的地理、歷史、人口學的因素，從總統格局來思考的話，應該要更能看見偏鄉的本質，才可能讓偏鄉地區的教育，發展出均衡與別具特色的教育文化與生態。
民眾黨籍總統候選人柯文哲具體回應「應該將所得稅由累進稅率改為分離課稅（勞動VS.資本所得），公平分配稅收，確保不同收入來源者，各有合理的負擔。同時與國際接軌，積極面對今年啟動的全球稅制改革，要求一定規模的跨國企業，至少需缴交15%稅金」，凸顯出對於稅率改革的必要性與想法。
侯俊良指出，當論及應該如何把這些公共稅賦轉化為公共資本，柯文哲認為教育是窮人翻身的最後機會，也體察到台灣的教育現況可能已經讓階級固化無法流動，可惜的是，最後提出的具體方式是優先落實網路平權，提高教育經費，仍僅停留在經費規劃的層次。
全教總文宣部主任羅德水表示，台灣最主要的教育問題在於教育已經失去重分配、陷入逆分配困境，也就是有錢人獲得更多來自政府的教育資源，在高教領域尤其明顯，導致階級固化循環、貧窮世襲，窮人難以再藉由教育翻身；另外就是台灣整體賦稅收入不增加，當增加某類教育支出，勢必排擠到其他類別的教育經費，造成「挖東牆補西牆」的窘境。
侯俊良認為，要真正擴大教育經費，仍須嚴肅面對台灣的「租稅負擔率」（稅收佔GDP的比率）明顯落後先進國家（台灣在2021年租稅負擔率為13.2%、韓國22.1%、美國20.3%、英國26.8%、德國24.6%、法國30.3%，OECD國家平均34.1%），以及台灣稅賦制度偏袒資本家與富人階級的事實。
全教總說，總統蔡英文2012年第一次競選總統時發布「10年政綱」的主張「擴大高等教育公共化程度，…，長期達成公立院校學生數過半的目標」（目前公私比約為3:7）才是「高教公共化」的正途，呼籲總統候選人提出「提高賦稅負擔率」的構想與期程，更應該檢討台灣「受薪階級稅負過重」的問題，如此，不但解決「稅制不公」的問題，更可大幅增加政府稅收，彌補長期不足的公共服務，才能打造真正幸福正義的國度。