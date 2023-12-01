立院三讀道交基本法！盼達民國139年零死亡目標

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由於本法為規範涉及道路交通安全的基本法，與此相關的作用法需於本法施行後同步調整，交通部長王國材在立院審查會曾提及至少有100條以上作用法需調整，為規範各級政府屆時徹底落實，三讀條文規定，本法施行後，各級政府應依本法的規定修正、廢止或制（訂）定相關法規。
為回應民間團體「以人為本」主張，並參酌歐盟道路基礎設施安全管理指令第4條的6項原則，三讀條文規定，各級政府、事業及國民應共同維護改善道路交通安全，建立以人為本、傷害最低、公共運輸優先、緊急車輛可通行、無障礙設計，以及落實道路公共使用等安全之用路環境及文化。
三讀條文也明定，中央政府應制（訂）定、推動實施道路交通安全相關法規、道路交通安全政策與綱要計畫、推動計畫，並定期評估檢討及公布道路交通安全政策推動狀況；直轄市政府、縣（市）政府應訂定所屬道路交通安全執行計畫，定期評估及公布檢討道路交通安全狀況。
原先為任務編組的道路交通安全會報，此次直接入法，三讀條文規定，行政院應召開中央道路交通安全會報，由行政院長召集專家學者、道路交通安全相關民間團體、政務委員、相關機關首長或代表、直轄市政府及縣（市）政府首長組成，直轄市政府、縣（市）政府也應召開地方道路交通安全會報。
針對近日多起交通重大事故中，肇事駕駛多為長年重大違規的累犯，凸顯現行制度有所缺漏，三讀條文明定，中央政府為確保車輛駕駛人具備安全駕駛之技能及知識，應建立完善之駕駛人訓練、考驗及資格管理制度。
同時，該條文的立法說明中也載明，「中央政府應滾動檢討駕駛人訓練、考驗及資格管理，包括駕駛執照分類、申請考驗、知識技能測驗、持有資格、更換新照、無照駕駛處罰、優良駕駛獎勵（如日本金色駕照制度），建立完善駕駛人管理制度，並納入國家道路交通安全綱要計畫。」
有關交通安全教育部分，三讀條文規定，各級政府為充實與形塑全民道路交通安全知能及文化，應於各教育階段提供道路交通安全教育，並鼓勵道路交通安全專業機構的設立，以推廣道路交通安全宣導活動。
為讓各界了解道安執行情況，三讀條文明定，各級政府應定期公布道路交通安全相關計畫等必要資訊，包含道安會報會議紀錄、事故統計資料等。
此外，院會也通過多項附帶決議，包括要求內政部及交通部於6個月內研議檢討道路設計規範之修正、交通部應邀請學者專家及道路交通安全相關民間團體代表，參與討論國家道路交通安全綱要計畫等。（編輯：張若瑤）1121201