名嘴批用雙重國籍爭議炒聲量　吳欣盈：中選會查證中12月5日公布

立院三讀道交基本法！盼達民國139年零死亡目標

▲立法院今天三讀通過道路交通安全基本法。（示意圖／取自pixabay）
▲立法院今天三讀通過道路交通安全基本法。（示意圖／取自pixabay）

中央社

（中央社記者林敬殷台北1日電）立法院今天三讀通過道路交通安全基本法，民間團體推動「交通事故零死亡願景」及「以人為本」主張，均於此次入法，並於本法第1條立法目的的立法說明清楚載明「為達中華民國139年道路交通事故零死亡之目標，制定本法」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來，我國重大交通事故頻傳，國內道路交通環境更遭外媒評為行人地獄，為有效降低交通事故、回應民間團體訴求，展現政府徹底改善道安決心，行政院在今年制定道路交通安全基本法草案送至立院審議，立法院交通委員會於11月6日初審完成，並經黨團協商，於今天院會完成三讀。

由於本法為規範涉及道路交通安全的基本法，與此相關的作用法需於本法施行後同步調整，交通部長王國材在立院審查會曾提及至少有100條以上作用法需調整，為規範各級政府屆時徹底落實，三讀條文規定，本法施行後，各級政府應依本法的規定修正、廢止或制（訂）定相關法規。

為回應民間團體「以人為本」主張，並參酌歐盟道路基礎設施安全管理指令第4條的6項原則，三讀條文規定，各級政府、事業及國民應共同維護改善道路交通安全，建立以人為本、傷害最低、公共運輸優先、緊急車輛可通行、無障礙設計，以及落實道路公共使用等安全之用路環境及文化。

三讀條文也明定，中央政府應制（訂）定、推動實施道路交通安全相關法規、道路交通安全政策與綱要計畫、推動計畫，並定期評估檢討及公布道路交通安全政策推動狀況；直轄市政府、縣（市）政府應訂定所屬道路交通安全執行計畫，定期評估及公布檢討道路交通安全狀況。

原先為任務編組的道路交通安全會報，此次直接入法，三讀條文規定，行政院應召開中央道路交通安全會報，由行政院長召集專家學者、道路交通安全相關民間團體、政務委員、相關機關首長或代表、直轄市政府及縣（市）政府首長組成，直轄市政府、縣（市）政府也應召開地方道路交通安全會報。

針對近日多起交通重大事故中，肇事駕駛多為長年重大違規的累犯，凸顯現行制度有所缺漏，三讀條文明定，中央政府為確保車輛駕駛人具備安全駕駛之技能及知識，應建立完善之駕駛人訓練、考驗及資格管理制度。

同時，該條文的立法說明中也載明，「中央政府應滾動檢討駕駛人訓練、考驗及資格管理，包括駕駛執照分類、申請考驗、知識技能測驗、持有資格、更換新照、無照駕駛處罰、優良駕駛獎勵（如日本金色駕照制度），建立完善駕駛人管理制度，並納入國家道路交通安全綱要計畫。」

有關交通安全教育部分，三讀條文規定，各級政府為充實與形塑全民道路交通安全知能及文化，應於各教育階段提供道路交通安全教育，並鼓勵道路交通安全專業機構的設立，以推廣道路交通安全宣導活動。

為讓各界了解道安執行情況，三讀條文明定，各級政府應定期公布道路交通安全相關計畫等必要資訊，包含道安會報會議紀錄、事故統計資料等。

此外，院會也通過多項附帶決議，包括要求內政部及交通部於6個月內研議檢討道路設計規範之修正、交通部應邀請學者專家及道路交通安全相關民間團體代表，參與討論國家道路交通安全綱要計畫等。（編輯：張若瑤）1121201

苯巴比妥、氯二氮平今起納四級管制　竹市府提醒業者落實藥品管理

吳欣盈任副手遭質疑靠攏財團！黃珊珊：2月起民眾黨都是小額捐款

中埔鄉嘉139線銜接台18線拓寬工程即將於本月7日開放通行紓流

質疑政見發表會只是演講比賽　柯文哲下戰帖：要辦辯論越多越好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞