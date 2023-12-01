只限今天！7-11福袋超便宜買法公開 foodpanda送到家比門市便宜
超商福袋大戰開打！7-11推出7款知名卡通圖案的聖誕福袋，有299元、499元、999元、1499元4種價位，共23款福袋，而在門市使用指定電子支付購買還能享9折優惠，foodpanda也殺進福袋戰，低調的在今（1）日推出一日限定，輸入【買聖誕福袋七】7-11滿 299元享7.7折優惠。實際使用優惠碼，原本包含外送費、服務費等共計要550元，輸入優惠碼後直接直抵上限的100元，折扣後為450元，相當划算。
記者周淑萍/綜合報導
7-11針對聖誕節推出「7大卡通聖誕禮物福袋」，包括Hello Kitty50周年、美樂蒂×酷洛米、史努比、Tom & Jerry、史迪奇、三眼怪、歐洲人氣Miffy，福袋內有全新限量周邊外，還有咖啡買1送1優惠券、零食飲料等，同時皆附有抽獎券，最大獎將可開走高級房車。
外送平台foodpanda也準備加入福袋戰局，於今（1）天推出一日限定的優惠，輸入優惠碼【買聖誕福袋七】，訂購7-11福袋滿299元即可使用，最高可折抵 上限為100元，可包含外送費、平台服務費等一起折抵，每人限用1次，但優惠券有數量限制，兌完為止。
實際購買499元的福袋，非會員包含外送費、包材費和平台服務費原本總金額為550元，輸入【買聖誕福袋七】後直接直抵到最高上限的100元，折扣後為450元，如果是會員可以直接省去外送費，可以買到更便宜。