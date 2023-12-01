看見Taiwan路跑將啟程！12月03日正式開跑　各組別相關路線整理

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看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，《看見台灣》電影的尾聲，齊柏林導演特別以花蓮玉里稻田裡的大腳印，期勉台灣人為永續未來腳踏實地前行；更記錄下「臺北馬拉松」眾人齊跑的時刻，因為在齊導演心目中，那眾人朝著相同方向奮力奔跑的一幕，就是最有力、最動人的畫面，也希望今年能重現當時眾人齊跑的畫面，「2023看見Taiwan路跑」首年舉辦就能夠有5000人報名是相當不容易的，希望齊柏林的精神可以透過路跑傳遞出去。
比賽將在12月03日（星期日）上午05時30分至09時30分舉行，將對路跑周邊路線進行交通管制，部分公車也將改道行駛，為了讓交通舒緩也環保，大會在活動期間將於大佳河濱公園８號水門外安排選手接駁車，免費接駁選手至圓山捷運站往返大佳河濱公園。
本次路跑希望以友善環境的方式進行，紀念服裝將與知名運動品牌MERRELL合作，採用RePET保特瓶回收再生纖維材質，以保特瓶回收再生的聚酯纖維，藉由保特瓶的環保回收製程，不需石化原料，從供應鏈減碳做起，減少對環境的負擔。
大會也提供輕量環保杯，期許跑者都能避免使用一次性紙杯，減少垃圾的製造。看見．齊柏林基金會的長期合作夥伴全家便利商店、蔡司也以行動支持本次路跑，聯合宣傳看見台灣電影上映十週年及路跑活動，現場也擺設攤位宣傳理念，共同讓齊柏林的精神在台灣生根，用路跑精神永續傳承。
【跑步動線】
一、21公里組：05:30起跑（限時：4小時）
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架（南往北）→下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園龍舟看台（終點）。
二、10公里組：06:00起跑（限時：2小時）
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至1段→至林森南路口前→右迴轉仁愛路北側慢車道（逆向）→左轉金山南路（逆向）→新生高架（北往南）→左迴轉濱江匝道
→左轉濱江街→左轉（基10）林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園噴水池（終點）。
三、3公里組：08:30起跑（限時：30分鐘）
大佳河濱公園噴水池（起點）→自行車道→大佳河濱公園網球場→右轉國道1橋下→
右轉自行車道→兒童中心側門折返→左轉國道1橋下→右轉大佳河濱公園網球場→左轉自行車道→右轉鐵橋→大佳河濱公園噴水池（終點）。
車輛行駛替代道路資訊：
- 市府路（松高路至松壽路）南北向管制，建議改道松智路或松仁路行駛。
- 信義1號道路（松壽路至仁愛路）管制南向北全線，建議改道基隆路地下道路行駛。
- 仁愛路4至1段（逸仙路至中山南路）管制東向西中間2公車專用道及2線快車道，建議改道仁愛路慢車道行駛。
- 金山南路（仁愛-濟南）管制南往北內側2線車道，將於南向北圍出外側1線車道供車輛行駛；而（濟南-仁愛）管制北往南全線車道，將於改道右轉濟南路行駛。
- 新生高架：南北向全線封閉，建議改道行駛新生北路平面道路或中山北路行駛。
- 新生高架：北往南下濱江街匝道（04:00-08:15）管制左轉濱江街，建議改道民族東路往東。
- 中山北路至新生北路3段濱江街口西往東管制，供外側車道通行請小心行駛。
- 中山橋（南往北）機慢車道管制，建議改道快車道行駛。
- 北安路（北安匝道至明水路）全線管制，對向採取調撥車道請小心行駛。
- 明水路（北安路至樂群一路）全線管制，建議改道北安路行駛。
- 樂群一路（明水路至敬業三路）全線管制，建議改道北安路行駛。
- 麥帥一橋機慢車道（往市區）全線管制，建議改道快車道行駛。
- 仁愛路1-4段（東向西）（逸仙路至中山南路）北側公車專用道行駛之公車5:20-07:30移至北側慢車道行駛，西向東南側公車改道行駛信義路。
- 信義區一號道路（南往北）05:00-07:00封閉，建議改道基隆路地下道行駛或右轉松壽路左轉松智路往北續行。
- 市府路(松壽-松高)全線於 12 月 03 日 00:00-07:30 進行交通管制，公車將配合改道，請移至松智路、松高路或逸仙路鄰近站位候車。
- 仁愛路 1~4 段於 12 月 03 日 05:20-07:30 進行交通管制。
- 請東向西公車將移至北側慢車道行駛，沿線停靠位置移至北側慢車道相對位置或請至前後鄰近站位候車。
- 請西向東逆向公車將移至信義路行駛，沿線停靠位置移至信義路西向東相對位置或請至前後鄰近站位候車。