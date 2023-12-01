蕭敬騰剛與Summer結婚！突崩潰痛哭 拋疑問「愛或不愛」
蕭敬騰（老蕭）於今年10月19日宣布與愛情長跑16年的經紀人Summer（林有慧）結婚，而他的2023年全新專輯《野生》將於12月16日發行，首波主打〈白夜〉，是蕭敬騰長約4分半的戲劇性獨白，唱出欲言又止，難以梳理言喻的狀態，在錄音過程中，他甚至一度情緒湧上，背對製作人及錄音師流下淚來。蕭敬騰以情人間欲言又止的方式詮釋歌曲，拋出疑問「愛或不愛？」
記者吳雨婕／綜合報導
蕭敬騰在歌曲中表現出了如「白夜」那種無法劃分清晰、難以言喻的狀態，以情人之間欲言又止的戲劇性瞬間開始，沉默裡閃過那些想問又一直不敢說出口的問題：「要嗎或是不要」、「愛嗎或是不愛」？〈白夜〉以小見大，唱盡想要安撫又無法安撫、難以割捨但又難以繼續的痛感。蕭敬騰在配唱時，嘗試著改變唱法，從過去的外放，調整成較為沉穩內斂的詮釋，柔軟中帶著堅韌。
然而，這首歌細膩的詞句與旋律也觸動了蕭敬騰，在錄音時，他突然背對製作人與錄音師將臉捂著，真情流露的流下淚來，因此一度中斷錄音，花了一段時間才平復心情，事後蕭敬騰說道：「當情感到的時候，不由自主所以無法控制自己，當時其實我什麼都沒想，就是被歌詞、旋律感動了。」
此外，蕭敬騰的「無目的地找目的地：蕭敬騰全新專輯《野生》概念展」於12月1日開放報名，首周12月1日-7日成功報名的觀眾，只要分享展覽公布的官方IG或FB貼文，就將有機會在12月15日開展當日獲得蕭敬騰親自導覽的資格，12月8日將隨機抽出15位幸運中獎者。
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