海委會與中國分享處理海廢經驗 管碧玲喊話：不要搞成政治議題
中國周二舉辦了「海洋污染防治之國際政策發展工作坊」，海洋委員會海保署也派員線上參與，不僅分享我國海廢治理經驗，也呼籲各國共同致力打擊海廢。海委會主委管碧玲喊話，海廢議題，千萬不要政治化！海洋保護要去政治化，海保是人類生存共同的責任，中國也知道海洋生態要保護，希望這個議題不要被我們自己主動把它搞成政治議題。
記者何哲欣／台北報導
管碧玲在臉書說，海廢處理不完，世界各國都很關心，這個議題在APEC甚至都成立治理平台，經濟體通過其海洋廢棄物治理途徑，合作應處。中國近期，也開始感受到從源頭減塑的重要性。例如對於養殖保麗龍問題，韓國以及我國都逐步輔導業者改用其他較耐久材質，未來也將在APEC海洋及漁業工作小組建議中國等國家，共同採取源頭管理，做好海上養殖管理，減少海廢來源。
管碧玲說，中國如果成功實行減塑，臨海各國的海廢困擾都會改善。海廢是涉及中國減塑政策能否成功的課題，希望中國能積極減塑，保護海洋，海洋委員會也已經爭取一個中長期計畫，要在印太地區建立一個海廢治理的交流平台，期待各國對海廢治理交換經驗，並形成ㄧ個共同保護海洋生態的有影響力的對話平台。
管碧玲提醒，海廢治理變成政治議題，會傷害海洋，任何國家都不應該把海廢治理當作政治工具， 如果把海洋保育當作中國可以用來政治操作的議題，而且連談判代表都是對方暗中指定，那不但台灣還沒開始談就輸了，談出來的內容只會是對方選擇性給與不給的菜單。最後，最大的輸家將會是海洋！「向海廢宣戰是我們的職責，我們要更努力！但是請讓我們把這題去政治化，大家攜手、兩岸攜手、各國攜手來應處。」