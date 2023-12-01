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高雄郵局遭批行政不中立鬧烏龍　李柏毅：藍營小雞急了

▲左楠區立委李眉蓁控訴在郵局櫃檯發現印有民進黨立委候選人李柏毅與賴清德照片，李柏毅特別提醒市民朋友，吃飯、買菜、到郵局時千萬別忘了把文宣帶走。（圖／截自李柏毅臉書）
▲左楠區立委李眉蓁控訴在郵局櫃檯發現印有民進黨立委候選人李柏毅與賴清德照片，李柏毅特別提醒市民朋友，吃飯、買菜、到郵局時千萬別忘了把文宣帶走。（圖／截自李柏毅臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

國民黨高雄市黨部1日上午開記者會，立委參選人李眉蓁控訴民進黨濫用行政資源介入選舉，在郵局櫃檯發現印有民進黨立委候選人李柏毅與賴清德照片的文宣。高雄郵局澄清，該份文宣為民眾遺落的。對此，李柏毅笑稱，國民黨小雞是不是急了，他要特別提醒市民朋友，吃飯、買菜、到郵局辦業務時，民眾也千萬別忘了把文宣帶走，以免被有心人士大作文章。

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高雄郵局表示，經調閱監視器畫面釐清，發現是11月27日有顧客至鼓山區內惟郵局辦理業務時，把一張候選人的競選總部成立大會邀請卡遺落在櫃台上，結果下一位客人看到後，將這張邀請函卡片豎立起來，郵局工作人員巡視發現後，已經把這張邀請卡撤除；高雄郵局強調，郵局嚴守行政中立，已通令各郵局加強巡查，如發現顧客不小心遺留文宣，會馬上清除。

李柏毅笑說，李眉蓁提到的郵局位於鼓山內惟，正好在鼓山區議員簡煥宗服務處對面、議員李喬如服務處隔壁，而自己的選區是左營楠梓區，如果藍營朋友想參考自己的政見文宣，也歡迎到服務處索取。李柏毅笑稱國民黨小雞是不是急了，現在看到黑影就亂開槍，連民眾掉在鼓山的文宣都能大作文章。

「不禁懷疑，國民黨小雞是不是選情告急才出此下策。」李柏毅表示，藍營小雞不只談國防不做功課被打臉，現在連一份遺落在「鼓山內惟」郵局的文宣，也想影射成同仁去擺放的，實在令人相當無言。李柏毅也特別提醒市民朋友吃飯、買菜、到郵局辦業務時，也要嚴守行政中立，千萬別忘了把文宣帶走，以免被有心人士大作文章。


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