高雄郵局遭批行政不中立鬧烏龍 李柏毅：藍營小雞急了
國民黨高雄市黨部1日上午開記者會，立委參選人李眉蓁控訴民進黨濫用行政資源介入選舉，在郵局櫃檯發現印有民進黨立委候選人李柏毅與賴清德照片的文宣。高雄郵局澄清，該份文宣為民眾遺落的。對此，李柏毅笑稱，國民黨小雞是不是急了，他要特別提醒市民朋友，吃飯、買菜、到郵局辦業務時，民眾也千萬別忘了把文宣帶走，以免被有心人士大作文章。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄郵局表示，經調閱監視器畫面釐清，發現是11月27日有顧客至鼓山區內惟郵局辦理業務時，把一張候選人的競選總部成立大會邀請卡遺落在櫃台上，結果下一位客人看到後，將這張邀請函卡片豎立起來，郵局工作人員巡視發現後，已經把這張邀請卡撤除；高雄郵局強調，郵局嚴守行政中立，已通令各郵局加強巡查，如發現顧客不小心遺留文宣，會馬上清除。
李柏毅笑說，李眉蓁提到的郵局位於鼓山內惟，正好在鼓山區議員簡煥宗服務處對面、議員李喬如服務處隔壁，而自己的選區是左營楠梓區，如果藍營朋友想參考自己的政見文宣，也歡迎到服務處索取。李柏毅笑稱國民黨小雞是不是急了，現在看到黑影就亂開槍，連民眾掉在鼓山的文宣都能大作文章。
「不禁懷疑，國民黨小雞是不是選情告急才出此下策。」李柏毅表示，藍營小雞不只談國防不做功課被打臉，現在連一份遺落在「鼓山內惟」郵局的文宣，也想影射成同仁去擺放的，實在令人相當無言。李柏毅也特別提醒市民朋友吃飯、買菜、到郵局辦業務時，也要嚴守行政中立，千萬別忘了把文宣帶走，以免被有心人士大作文章。