吳欣盈哽咽談前段婚姻　柯文哲緩頰：人家難過為何還問

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吳欣盈第一個發言表示，年初迎來小寶寶，這是上帝的恩典，但也指出之前健康的受精卵，因為之前一次不愉快的婚姻，必須全部銷毀，「這是我心中永遠的痛」，進了立法院後，讓她有機會替更多不同族群爭取有自己的家，下週擔任衛環委員會召委，會將人工生殖法草案納入議程中，能夠提高出生率、鬆綁不合時宜的法規。
吳欣盈提到，第一段婚姻之後、單身之後，其實她跟所有想要有家庭的人一樣，多次取卵，過程辛苦，其實想要有個開心的家庭，讓孩子在多元包容的社會，非常值得鼓勵。不過，現在法規以已婚與不孕作為人工生殖的前提，限制了未婚婦女、不孕婦女生育的意願，不但違背人權保障、身體自主，也無法阻止少子化，台灣的人工生殖法跟不上時代、反映社會現實的面貌。
吳欣盈表示，必須大力修法 ，傳統文化常強調先婚後生，才是正常圓滿，她不認同，未婚生子的女性及單親家庭被社會貼上標籤，充滿各種迷思，現行法規夫妻才能人工生殖、不孕症才能人工生殖，背後宣示先婚才能生的觀念，無法促進更多元包容的平等社會。
媒體聯訪時，媒體詢問吳欣盈剛剛似乎講到有點激動？有點難過？是否想到過去的經驗才來推修法？吳欣盈僅簡短回答「是的」兩字，隨即放下麥克風。記者追問能否講一下難過具體原因？吳欣盈先是做了一個難為的表情，柯文哲隨即代答，「人家已經說她很難過了你還問人家為什麼難過，這個題目就很奇怪」。吳欣盈隨後用台語回應，「剛剛就說過啦」，讓現場頓時一陣尷尬。
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