名家論壇》黎榮章／趙少康真能夠幫侯友宜加到分？

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另方面，比較趙少康在內，幾位藍營重要意見領袖今年在藍營的社群同溫層中的網路聲量表現。可發現聲量最高的是目前參選總統的侯友宜，聲量為42萬9066，其次依序是前總統馬英九18萬0059則、前高雄市長韓國瑜17萬2845則、台北市長蔣萬安12萬4666則、國民黨主席朱立倫12萬0918則，之後才是趙少康6萬9903則，且可發現，趙少康的聲量直接是第5名的朱立倫的折半。縱使趙少康給外界的印象是富有邏輯、具備論述和口才、監督執政黨有力等，但數據指出，趙過去在藍營同溫層中激起的迴響並非最強，如今身分轉換為參選人，是否能擴大自己在藍營支持者中的影響力有待觀察。
不過，政治畢竟不是單打獨鬥，趙少康2021年成立戰鬥藍，當時有70多名黨公職加入，若是將戰鬥藍所有成員納入討論的話，他們在藍營社群中加總起來的聲量佔了藍營中聲量4成以上，影響力不可小覷。若趙少康在選戰中能透過戰鬥藍打團體戰，並與國民黨立委參選人們分進合擊，母雞小雞協力，那確實仍有可為，有望和擅長網路輿情戰的綠營分庭抗禮。
選舉時間剩下40多天，趙少康引領的戰鬥藍若能發揮戰力，的確有機會可以和綠營比拼聲量，但不管是戰鬥藍還是趙少康，吸引到的都是深藍選民，激起的是國民黨基本盤的熱情，然而在這場三強鼎立的選舉中，國民黨要能突圍勝出，不只要喚回基本盤、鞏固藍營支持者，更要盡可能吸引中間選民，以趙少康過去的聲量數據來看，他的網路好感度並不高，2021至2023年間的好感度僅0.31，稱不上是一個中性的副手，侯康配未來必須審慎構思，如何爭取到更多中間選票支持。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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