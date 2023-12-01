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名家論壇》黎榮章／趙少康真能夠幫侯友宜加到分？

▲2024總統大選登記截止，藍白總統確定無法合，國民黨提出侯友宜搭配中廣董事長趙少康的組合，跟白營兄弟登山各自努力。（圖／記者葉政勳攝）
▲2024總統大選登記截止，藍白總統確定無法合，國民黨提出侯友宜搭配中廣董事長趙少康的組合，跟白營兄弟登山各自努力。（圖／記者葉政勳攝）

文/黎榮章

2024總統大選登記截止，藍白總統確定無法合，國民黨提出侯友宜搭配中廣董事長趙少康的組合，跟白營兄弟登山各自努力。外界認為，趙少康加入侯團隊，有助鞏固深藍，且趙少康擅長議題戰，過去在媒體界主持多個節目，是藍營意見領袖，投入選戰後，更能對長期聲量較落後的侯友宜起幫助作用，對國民黨選情能起正面作用。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察趙少康近年網路聲量，趙少康自2021年2月申請恢復國民黨籍，當時他不只要參選黨主席，更有意角逐2024總統初選，後來組織黨內公職成為「戰鬥藍」，在公投、2022地方選舉都有角色。觀察趙近3年網路聲量，聲量均標以2021年的每日1474則聲量最多，之後連年下降，2022年為761則、2023年507則。且去年即便有地方大選，趙的最高單日聲量也不曾破萬，顯示趙的空戰影響力可能較著重在媒體，而非網路輿情世界，他並未能廣泛獲得網民關注。

▲趙少康：近年每日網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
▲趙少康：近年每日網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
另方面，比較趙少康在內，幾位藍營重要意見領袖今年在藍營的社群同溫層中的網路聲量表現。可發現聲量最高的是目前參選總統的侯友宜，聲量為42萬9066，其次依序是前總統馬英九18萬0059則、前高雄市長韓國瑜17萬2845則、台北市長蔣萬安12萬4666則、國民黨主席朱立倫12萬0918則，之後才是趙少康6萬9903則，且可發現，趙少康的聲量直接是第5名的朱立倫的折半。縱使趙少康給外界的印象是富有邏輯、具備論述和口才、監督執政黨有力等，但數據指出，趙過去在藍營同溫層中激起的迴響並非最強，如今身分轉換為參選人，是否能擴大自己在藍營支持者中的影響力有待觀察。

▲藍營臉書同溫層社群：國民黨重要意見領袖　網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）
▲藍營臉書同溫層社群：國民黨重要意見領袖　網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）
不過，政治畢竟不是單打獨鬥，趙少康2021年成立戰鬥藍，當時有70多名黨公職加入，若是將戰鬥藍所有成員納入討論的話，他們在藍營社群中加總起來的聲量佔了藍營中聲量4成以上，影響力不可小覷。若趙少康在選戰中能透過戰鬥藍打團體戰，並與國民黨立委參選人們分進合擊，母雞小雞協力，那確實仍有可為，有望和擅長網路輿情戰的綠營分庭抗禮。

▲藍營臉書同溫層社群：戰鬥藍　網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）
▲藍營臉書同溫層社群：戰鬥藍　網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）
選舉時間剩下40多天，趙少康引領的戰鬥藍若能發揮戰力，的確有機會可以和綠營比拼聲量，但不管是戰鬥藍還是趙少康，吸引到的都是深藍選民，激起的是國民黨基本盤的熱情，然而在這場三強鼎立的選舉中，國民黨要能突圍勝出，不只要喚回基本盤、鞏固藍營支持者，更要盡可能吸引中間選民，以趙少康過去的聲量數據來看，他的網路好感度並不高，2021至2023年間的好感度僅0.31，稱不上是一個中性的副手，侯康配未來必須審慎構思，如何爭取到更多中間選票支持。




●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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