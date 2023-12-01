前10月賺201億！第一金股利配發率拚維持7成　看明年房市不會太差

早盤重傷、盤中拉抬！分析師解析AI股還要震盪多久

▲有分析師表示，廣達、緯創因為需要消化之前套牢的賣壓，因此需要一段時間打底，但強調輝達目前還是多方格局，相信整理過後，將帶動台廠AI股。（圖／NOWnews資料照）
▲有分析師表示，廣達、緯創因為需要消化之前套牢的賣壓，因此需要一段時間打底，但強調輝達目前還是多方格局，相信整理過後，將帶動台廠AI股。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台北股市今（1）日開低震盪，所幸尾盤拉抬，終場由黑翻紅，收在最高17438點，上漲4.5點，漲幅0.03%，成交金額2989.07億元，三大法人賣超12.63億元。台股30日才大漲，但隔一天表現差強人意，AI概念股早盤弱勢，投資人想問AI股還要震盪多久？為此，有分析師表示廣達、緯創等台廠因為需要消化之前套牢的賣壓，因此需要一段時間打底，但強調輝達目前還是多方格局，相信整理過後，再加上生成式AI的需求旺盛，台廠AI股在明（2024）年整理過後，還滿值得期待的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
啟發投顧分析師陳威伯回應《NOWnews今日新聞》表示，本周台股表現亮眼，大盤指數超車港股，台股不論是基本面、資金面、籌碼面還是技術面都優於港股。技術面來看，台股跟美股連動性高，美股受惠聯準會可能暫停升息，甚至明年可能降息，連帶帶動台股上漲，而台股11月技術型態呈現「破底穿頭」是長多型態，等於把所有原本有可能破底的格局型態與均線，全部扭轉成多方，因此台股未來是多方格局沒有問題。

至於港股恆生指數均線全呈現空方，資金面與技術面不佳。陳威伯表示，自從香港國安法推出後，外資看壞自由度，再加上中國政府有意將深圳與上海取代香港亞太金融中心地位，因此資金自然不會青睞港股，且過去港股與美股連動高，隨著國安法推出後，轉變成與中國A股連動高，種種因素加乘讓港股無法追趕台股，他也預期港股未來將持續更差，至於台股接下來有AI需求加持，以及新台幣升值，預估明年有不錯的表現。

不過，美股道瓊30日大漲逾500點，創今年新高，但費半與那斯達克指數卻出現拉回，台股1日也開低震盪，其中AI概念股早盤受傷最重，所幸尾盤拉抬。為此，陳威伯表示主要是受到輝達股價下挫影響，因為美國晶片禁令使中國市場銷售受到衝擊。不過，他指出輝達技術面上也不是空方，目前還是季線上方的位置，其股價從10月底400出頭美元到近來500美元，短線漲幅過大，因此籌碼技術面多方拉回整理是合理的。

陳威伯表示，輝達技術面上呈現多方，且廣達董事長林百里30日出席公開場合也提到生成式AI是革面性的轉變、是主導未來科技發展的關鍵，AI算力需求也逐漸增長，看好AI PC、AI伺服器、車電，甚至是AI手機是未來發展主軸。他認為，AI的成長趨勢確立，台廠指標股如廣達、緯創現階段股價震盪，主要是在消化之前套牢的賣壓，所以會進行一段時間的打底。

陳威伯表示，目前廣達來到190到210元進行橫向整理、緯創則在90到100元區間震盪，需要給他們一段時間消化，但他看好生成式AI的發展與輝達營收獲利佳，對未來展望也不錯，後續AI伺服器H100、A100需求旺盛，相信輝達整理過後，台廠AI概念股有機會反彈，因此到明年2024年，AI概念股經過一段時間修正，反而滿值得期待的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

00918ETF公告配發0.67元　近8成成分股填息完畢！後市看俏

分析師示警：AI PC、手機題材太過樂觀　台廠明年H1業績仍有挑戰

道瓊創高但科技股摔！台股開低震盪　AI股臉綠、生技醫療旺

00919高息ETF 12月配0.55元　連三季年化配息率破10%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞