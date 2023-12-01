早盤重傷、盤中拉抬！分析師解析AI股還要震盪多久

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至於港股恆生指數均線全呈現空方，資金面與技術面不佳。陳威伯表示，自從香港國安法推出後，外資看壞自由度，再加上中國政府有意將深圳與上海取代香港亞太金融中心地位，因此資金自然不會青睞港股，且過去港股與美股連動高，隨著國安法推出後，轉變成與中國A股連動高，種種因素加乘讓港股無法追趕台股，他也預期港股未來將持續更差，至於台股接下來有AI需求加持，以及新台幣升值，預估明年有不錯的表現。
不過，美股道瓊30日大漲逾500點，創今年新高，但費半與那斯達克指數卻出現拉回，台股1日也開低震盪，其中AI概念股早盤受傷最重，所幸尾盤拉抬。為此，陳威伯表示主要是受到輝達股價下挫影響，因為美國晶片禁令使中國市場銷售受到衝擊。不過，他指出輝達技術面上也不是空方，目前還是季線上方的位置，其股價從10月底400出頭美元到近來500美元，短線漲幅過大，因此籌碼技術面多方拉回整理是合理的。
陳威伯表示，輝達技術面上呈現多方，且廣達董事長林百里30日出席公開場合也提到生成式AI是革面性的轉變、是主導未來科技發展的關鍵，AI算力需求也逐漸增長，看好AI PC、AI伺服器、車電，甚至是AI手機是未來發展主軸。他認為，AI的成長趨勢確立，台廠指標股如廣達、緯創現階段股價震盪，主要是在消化之前套牢的賣壓，所以會進行一段時間的打底。
陳威伯表示，目前廣達來到190到210元進行橫向整理、緯創則在90到100元區間震盪，需要給他們一段時間消化，但他看好生成式AI的發展與輝達營收獲利佳，對未來展望也不錯，後續AI伺服器H100、A100需求旺盛，相信輝達整理過後，台廠AI概念股有機會反彈，因此到明年2024年，AI概念股經過一段時間修正，反而滿值得期待的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。