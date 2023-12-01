名家論壇》鈕則勳／侯康配拓展年輕選票之終極密碼

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其次，要拓展年輕選票，主帥侯友宜可能要再下點功夫，比如說要形塑一種比較有趣的感覺，至少讓年輕人對他產生一點興趣，畢竟侯在媒體前面的表現太過四平八穩，較無亮點或是可讓年輕族群有興趣或願意關注的元素，這個盲點不克服，要拓票年輕族群當然懸念滿滿 ; 基於此，有無可能從自己的造型來改變，給大家一個討論的點，雖然侯的小平頭是他的正字標記，但是這樣類似日本高校棒球隊的小平頭是否可能有個調整的可能，如讓頭髮長長一些，藉由設計師剪個較時尚的造型，除了話題勢必滿滿外，也能凸顯侯是個願意跳脫框架來思考或看問題的行動派，其實就是企業經營「求新求變」的邏輯。
或許會有人認為這樣的操作有些無厘頭，但這樣的造型改變仍然無損專業與權威，也是話題聲量拉高的策略邏輯，畢竟網路話題聲量對年輕族群來說，仍會是個是否願意支持的指標 ; 就像國民黨板橋區立委候選人葉元之近期的戶外看板廣告操作般的，不僅讓他聲量拉高，網路上迷因哏圖也順勢出檯，相對於對手的網路表現較顯弱勢，葉元之拓票的可能性就大增。特別是年輕族群對政見無感、對政績沒Fu，在你想不到其他拓票的方式時，相關操作只要對他們的胃口，不是刻意的譁眾取寵，不需任何理由，支持的可能便會拉高，就像柯文哲般的，或許年輕柯粉也說不太出來柯Ｐ的台北市長政績或未來政見，但是「阿北」的有趣、好笑就足以讓該族群強化對柯的黏著度。
再者，筆者一直認為侯作為警長的印記在這次選戰中似乎仍未發揮得淋漓盡致，除了他在講「警察故事」時會說的眉飛色舞外，就屬競選廣告中「特偵組」與「雞蛋疑雲」系列會有類似警察辦案相關劇情的邏輯，這些廣告雖然點擊率非常高，但似乎仍少了些什麼 ; 基於此，筆者有個想法，就是侯作為資深警官，勢必有些和嫌疑犯對峙或近身肉搏過程中的一些「絕技」，如柔道或大外割等，如果能將這些影片綜合剪輯成為「大侯哥防身教室」系列，除了可進一步貼近民眾生活外，也能形塑一種被崇拜的英雄感，不論是透過制式影片或是YouTube的short來呈現，也增加話題性，未必不能產生開拓年輕選票的效果。
最後，雖然政見未必是開拓年輕選票的關鍵，但侯康配勢必也得提出針對年輕族群關注議題的政策綱領，或提出解決他們迫切需求的有效方案，不是打高空、更不能形而上，要直接有落實的可能性與接地氣的細膩程度，形塑侯是最關心年輕族群的候選人，創造區隔性，這樣對年輕選票的開拓才能日起有功。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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