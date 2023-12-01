吳欣盈「做自己」影響選情？柯文哲：完全不做自己、太世俗也不好

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柯文哲回應表示，其實政治也是個專業，應對進退，10年前的柯文哲長什麼樣子，有沒有想過跟現在差多少，「10年前你什麼時候看過柯文哲穿西裝」，他去上海參加雙城論壇還穿布鞋，讓大陸官員每一個都目瞪口呆，「怎麼有穿布鞋的來參加雙城論壇」。柯文哲認為應取一個平衡，完全不做自己、太世俗也不好，政治有它世俗的一面，也有它理想的一面，「我們常常在其中取一個平衡」。
柯文哲緩頰說，要替吳欣盈講話，她畢竟成長背景是英國、美國，跟台灣文化不一樣，當時就是因為互補性很強，我何必在鏡子裡再找一個自己，所以找她當副手，多元開放式民眾黨的政治理念，儘量讓社會有不同的人，讓每個人在可以的範圍內，按照自己的生活方式去過活，這是他的理念。
柯文哲轉問吳欣盈要不要補充，吳欣盈搖頭不多說。媒體也詢問吳欣盈有找到柯文哲希望的平衡嗎？會接受副總統的辯論挑戰嗎？吳欣盈終於開口，以英、中雙聲道回應「Of course, I welcome the challenge非常歡迎挑戰」，吳欣盈表示，這次的參選對她來說都是滾動性調整，很有榮幸民眾黨跟主席給她這個機會學習。
吳欣盈補充說，這幾年看國外，再看台灣覺得很可惜，台灣有非常多美好的地方，可是這幾次的政黨輪替，台灣真的有變得更好嗎？ 3年前有機會參加民眾黨，突然間遞補，「現在主席最需要幫助的時候，給我這個任務當他的副手，我一定會用盡我的辦法」，讓她的專業跟國際化，跟希望台灣的改變，未來這幾週努力跟每個民眾來溝通。
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