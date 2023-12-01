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吳欣盈「做自己」影響選情？柯文哲：完全不做自己、太世俗也不好

▲民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈(右)首度舉行聯合政策記者會。（圖／記者林調遜攝，2023.12,01）
▲民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈(右)首度舉行聯合政策記者會。（圖／記者林調遜攝，2023.12,01）

記者呂炯昌／新北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈近日話題不斷，但是她過於「做自己」的美式風格被認為讓民眾黨總統參選人柯文哲的選情扣分。對此，柯文哲今（1）日舉自己為例，10年前的柯文哲跟現在差很多，直指應取一個平衡，完全不做自己、太世俗也不好。

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柯文哲與吳欣盈今日下午首度一同出席全國競總舉行的聯合政策記者會，媒體詢問柯文哲是否在內部會議有以過來人的經驗，建議吳欣盈，吳蠻堅持做自己，對媒體回應沒有解答，會不會擔心影響選情？

柯文哲回應表示，其實政治也是個專業，應對進退，10年前的柯文哲長什麼樣子，有沒有想過跟現在差多少，「10年前你什麼時候看過柯文哲穿西裝」，他去上海參加雙城論壇還穿布鞋，讓大陸官員每一個都目瞪口呆，「怎麼有穿布鞋的來參加雙城論壇」。柯文哲認為應取一個平衡，完全不做自己、太世俗也不好，政治有它世俗的一面，也有它理想的一面，「我們常常在其中取一個平衡」。

柯文哲緩頰說，要替吳欣盈講話，她畢竟成長背景是英國、美國，跟台灣文化不一樣，當時就是因為互補性很強，我何必在鏡子裡再找一個自己，所以找她當副手，多元開放式民眾黨的政治理念，儘量讓社會有不同的人，讓每個人在可以的範圍內，按照自己的生活方式去過活，這是他的理念。

柯文哲轉問吳欣盈要不要補充，吳欣盈搖頭不多說。媒體也詢問吳欣盈有找到柯文哲希望的平衡嗎？會接受副總統的辯論挑戰嗎？吳欣盈終於開口，以英、中雙聲道回應「Of course, I welcome the challenge非常歡迎挑戰」，吳欣盈表示，這次的參選對她來說都是滾動性調整，很有榮幸民眾黨跟主席給她這個機會學習。

吳欣盈補充說，這幾年看國外，再看台灣覺得很可惜，台灣有非常多美好的地方，可是這幾次的政黨輪替，台灣真的有變得更好嗎？ 3年前有機會參加民眾黨，突然間遞補，「現在主席最需要幫助的時候，給我這個任務當他的副手，我一定會用盡我的辦法」，讓她的專業跟國際化，跟希望台灣的改變，未來這幾週努力跟每個民眾來溝通。

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