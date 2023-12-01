開酸侯友宜、趙少康不辭職戀棧！黃國昌：沒決心勝選才想有退路
國民黨副總統參選人趙少康，因為中廣董事長身分，遭國家傳播委員會發函要求說明，不過趙少康本人強調不會請辭；對此，民眾黨不分區立委參選人黃國昌今（1）日砲轟趙少康、侯友宜，他直言一個不辭新北市長、一個不辭中廣董事長，那就老老實實跟台灣社會說，「對不起，我們沒有決心，所以要想好退路。」
記者孫唯容／綜合報導
國民黨副總統參選人趙少康，因尚未辭掉中廣董事長的職務，引起政媒結合疑慮，遭國家傳播委員會發函，要求7天內說明，昨天趙少康出席中廣慈善活動，強調不會請辭，認為中廣絕對能給出合理解釋，更嗆聲「我已經超越法律了，董事長、總經理都請假了，你還要求什麼呢？」
黃國昌指出，今日接受資深媒體人黃光芹專訪時怒轟，侯友宜、趙少康一個不辭新北市長、一個不辭中廣董事長，2位就老老實實跟台灣社會說，「對不起，我們沒有決心，所以要想好退路。」不要這樣裝。
黃國昌回憶自己2015年參與立委選舉時，他說在中研院當研究員，是終生聘的，不過自己依然辭職參選的，「我不是想腳踏兩條船，官位我要去當、立委我要去當，沒得當再回去學校，我不希望中研院被說是我的備胎，所以決定辭職投入政治。」
黃國昌也嗆聲，侯友宜、趙少康說要站出來改變這個國家，黃國昌抨擊，從他們具體行為上，完全看不到勇氣跟魄力，兩個人都戀棧，想說沒當選總統後，一個回去當新北市長、一個回去當中廣董事長。