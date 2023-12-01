房子大小事就是郭倍宏的事 鄰居社區要送郭倍宏進國會
「不論我有沒有當選，我都一定會協助大家解決此事！」高雄市第六選區立委候選人郭倍宏競選總部今（1）日公布一支「房子大小事，就是郭倍宏的事」的影音，畫面中，郭倍宏以50年專業營造經驗至鄰近大樓社區協助驗收大樓公共設施，郭倍宏一眼就看出問題所在，並提出專業解決方案，令住戶有種「終於找到強力後盾」的感動，紛紛表達要送這位「專業立委」進國會。
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏博士競選總部今天公布一支「房子大小事，就是郭倍宏的事」短影音，畫面中，郭倍宏前往與其競選總部及北鼓山服務處僅距離250公尺的大樓社區協這社區管委會及住戶驗收該大樓公共設施，同時為了避免大樓住戶有不同的政治立場而尷尬，郭倍宏自稱是以「好鄰居」的身份來幫忙的。
「這段坡道讓住戶開車都很害怕，已數不清有多少輛車因而受損了…大家都束手無策，不知如何是好！」在畫面中，郭倍宏很親切向住戶保證：「不論我有沒有當選，我都一定會協助大家解決此事！」，會勘過程中當他看見現場出現停車場坡道的陡峭角度異常時，以及有住戶當場向他吐苦水。
在聽完住戶「訴苦」後，郭倍宏一一詳述他的看法並提出解決之道，現場住戶聆聽完後無不比出大姆指稱讚「郭博士」，郭倍宏說了一句「至今年12月為止，我從事營造工作剛好滿50年」，看得出現場所有住戶露出一種「如釋重負，找到靠山」般的崇敬眼神，也展現出一定會投票支持郭倍宏進國會的堅定立場。