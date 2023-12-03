今日來講股／台股打出「長多型態」格局　12月有拉回也是輪動態勢

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陳威伯表示，台股11月技術型態呈現「破底穿頭」是長多型態，等於把所有原本有可能破底的格局型態與均線，全部扭轉成多方，因此台股未來是多方格局沒有問題，再加上接下來有AI需求加持，以及選舉行情和新台幣升值因素，因此預估台股到明年第一季會有不錯的表現。
但陳威伯也提到美股短線漲多，道瓊指數還在創高，但費半跟那斯達克指數卻出現拉回，台股預估也會受到影響，且台股11月初到現在，確實短線上有點漲幅過高，因此不排除12月份會有拉回整理的格局，但他再次強調台股11月份大漲在技術型態上是強多訊號，因此縱使大盤拉回，但預計個股仍會輪流表現。
陳威伯指出，台股11月份打了一個很好的基礎，且選舉白熱化，選舉行情逐漸發酵，因此他認為，大盤若有拉回整理，最大影響的可能是權值股或高價股，中小型、還沒有漲或補漲的個股就有機會起漲，像是部分AI概念股。
另外，時序進入冬天流感高峰，中國也興起黴漿菌肺炎疫情，陳威伯認為相關疫情之後可能陸續進來台灣，因此看好生技醫療族群的表現，從現在到明年第一季都還有機會。他指出，台股在多方格局下，縱使大盤出現拉回，但相信也不會跌太多，再加上新台幣升值，只要沒有重大意外，如聯準會決議升息，投資人都可以多做布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。