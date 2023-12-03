台股12月迎年終行情　法人：走勢偏多、短線可賣高買低

今日來講股／台股打出「長多型態」格局　12月有拉回也是輪動態勢

▲分析師表示，台股11月份打了一個很好的基礎，是多方格局，雖然台股短線來到高檔會有拉回的風險，但相信即使拉回也是個股輪動的態勢，產業上以AI指標股與生技醫療族群為布局首選。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲分析師表示，台股11月份打了一個很好的基礎，是多方格局，雖然台股短線來到高檔會有拉回的風險，但相信即使拉回也是個股輪動的態勢，產業上以AI指標股與生技醫療族群為布局首選。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市上週五（1日）開低震盪，但尾盤拉抬，終場由黑翻紅，收在最高17438點，上漲4.5點，漲幅0.03%，成交金額2989.07億元，三大法人賣超12.63億元。時序進入12月，投資人想問台股大盤表現會如何？需要居高思危嗎？要鎖定什麼領域的產業？有分析師表示，台股11月份打了一個很好的基礎，是多方格局，雖然台股短線來到高檔會有拉回的風險，但相信即使拉回也是個股輪動的態勢，產業上以AI指標股與生技醫療族群為布局首選。

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啟發投顧分析師陳威伯回應《NOWnews今日新聞》表示，本周台股表現亮眼，大盤指數超車港股，台股不論是基本面、資金面、籌碼面還是技術面都優於港股。技術面來看，台股跟美股連動性高，美股受惠聯準會可能暫停升息，甚至明年可能降息，連帶帶動台股上漲。

陳威伯表示，台股11月技術型態呈現「破底穿頭」是長多型態，等於把所有原本有可能破底的格局型態與均線，全部扭轉成多方，因此台股未來是多方格局沒有問題，再加上接下來有AI需求加持，以及選舉行情和新台幣升值因素，因此預估台股到明年第一季會有不錯的表現。

但陳威伯也提到美股短線漲多，道瓊指數還在創高，但費半跟那斯達克指數卻出現拉回，台股預估也會受到影響，且台股11月初到現在，確實短線上有點漲幅過高，因此不排除12月份會有拉回整理的格局，但他再次強調台股11月份大漲在技術型態上是強多訊號，因此縱使大盤拉回，但預計個股仍會輪流表現。

陳威伯指出，台股11月份打了一個很好的基礎，且選舉白熱化，選舉行情逐漸發酵，因此他認為，大盤若有拉回整理，最大影響的可能是權值股或高價股，中小型、還沒有漲或補漲的個股就有機會起漲，像是部分AI概念股。

另外，時序進入冬天流感高峰，中國也興起黴漿菌肺炎疫情，陳威伯認為相關疫情之後可能陸續進來台灣，因此看好生技醫療族群的表現，從現在到明年第一季都還有機會。他指出，台股在多方格局下，縱使大盤出現拉回，但相信也不會跌太多，再加上新台幣升值，只要沒有重大意外，如聯準會決議升息，投資人都可以多做布局。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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