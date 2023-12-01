范逸臣快看！田中千繪參觀動物園被欺負 他英雄救美對戰野生獼猴
魏德聖執導的新片《BIG》於全台戲院熱映中，昨（30）日率領16位主演鄭又菲、曾沛慈、郭大睿、田中千繪、努拉、夏宇童、周厚安、謝以樂、曾珮瑜、于卉喬、黃采儀、王夢麟、滕韋煦、李佳豫、賴銘偉、馬志翔、廖慧珍等回到高雄舉辦首映會，今（1）日一早又帶著電影主要演員一行人來到高雄壽山動物園，拜訪電影《BIG》中一同入鏡的紅毛猩猩「咪咪」。片中，田中千繪與范逸臣飾演夫妻，在參觀途中發生小插曲，田中千繪的紙袋遭獼猴劫走，是周厚安英雄救美，從獼猴手中拿回紙袋。
記者吳雨婕／綜合報導
曾沛慈在電影中飾演動物保育員，有一場與紅毛猩猩「咪咪」互動的劇情。因為無法事前排練，讓曾沛慈大呼與動物對戲「真的好難」。田中千繪在電影中、謝以樂在離開動物園的時候巧遇野生獼猴群，田中千繪舉起手機想拍照片，不料手中的紙袋被半路劫走，兩人還在驚魂未定之際，周厚安一個箭步挺身而出轉移獼猴的注意力，將其中一個紙袋拾回物歸原主，算是動物園之旅有驚無險的小插曲。
導演魏德聖也分享了電影《BIG》創作的理念，因為在醫院裡接受治療的孩子不能隨意離開病房，到動物園玩更是不可能的戶外活動，因此特別在劇情裡加入一段參觀動物園的劇情，藉此呈現角色們不同的心境變化，同時也打破大眾對於兒童癌症病房嚴肅、冰冷的刻板印象，以明亮的畫面、輕鬆的劇情和生動的動畫片段，帶領觀眾重新感受生命意義。
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