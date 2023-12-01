特企／2023最具娛樂APP揭曉！Google Play：WePlay線上桌遊吧入榜

WePlay表示，這個獎項是對應用品質和使用者體驗上的極大認可。自成立之初一直專注於休閒遊戲和社交領域，堅持為使用者提供高品質、多樣化，有趣的桌遊遊戲，讓使用者即使無法線下聚會，也可以在線上一起歡聚體驗類型多樣的遊戲。
在為使用者帶來遊戲歡樂的同時，WePlay也是一款透過遊戲進行社交，為全球年輕人打造朋友與歡樂的平台。通過提供低門檻、多元化的社交遊戲玩法，讓玩家在遊戲中輕鬆自然地認識新朋友。多樣化的遊戲社交場景，不僅滿足了使用者對於交友的需求，形成了良好的社交生態，并促使WePlay走向遊戲社交的新階段。
業者分享，產品首先為玩家提供了豐富的遊戲類型，益智桌遊類、唱歌類、畫畫類等，使用者可以選擇自己感興趣的遊戲體驗。其次，對於高品質遊戲的追求，在遊戲中的角色設計、美術風格、互動操作等達到行業的較高水平。此外，大多數遊戲都具有互動性、社交性，玩家可以在遊戲過程中與同伴交流，結交志同道合的朋友。透過優秀的產品體驗積累了大批粉絲並獲得較好口碑。
WePlay迄今在台灣已吸引了近百萬的玩家粉絲，全球下載量更突破1億次。曾一度登上台灣AppStore免費榜總榜首，並多次登頂台灣應用暢銷榜。業者表示，未來將繼續深耕台灣市場，致力為廣大玩家提供有趣好玩的產品，持續為使用者提供更優質的產品體驗，爭取做出更多經典、好玩、受大眾喜愛戲，成為更家喻戶曉的遊戲社交產品。
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