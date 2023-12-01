拿冠軍啦！亞洲技能競賽台灣獲25面獎牌　15歲小將受學長激勵摘金

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勞動部說，這是台灣繼1993年主辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際性技能賽事主辦權。許銘春表示，回國後即將展開各項的籌備工作，藉由此次參賽及觀摩學習，汲取承辦經驗，匯集各界資源通力合作，全力以赴將再次展現台灣技能實力，打造國際競技舞台。
勞動部提到，本屆我國分別派出青年組、青少組共計31位國手參與29項職類（含2項示範賽）的競賽，其中在青年組的「服裝創作」職類，國手孫謦奪得金牌。
孫謦感動地說，「雖然有登上頒獎舞台的信心，但沒有想到會拿到金牌，真的很感動！第一次踏上國際舞台就有這麼好的表現，感謝所有支持我的老師和朋友們！」
孫謦特別感謝高中時的班導師兼指導老師葉怡君，正是葉怡君的支持和鼓勵，才讓她有勇氣踏上選手之路。
青年組「粉刷技術與乾牆系統」職類國手戴家畯也摘下一面金牌，其傑出的表現，同時獲國家最佳選手獎（Best of Nation )，戴家畯時常與指導老師分享和討論，他非常感謝老師不辭辛勞的教導與從不藏私的指點，讓他的技術能迅速提升，才能在這次亞洲賽有這麼好的表現。
年僅15歲的國手許有崴在青少年組的「電氣裝配」職類奪下金牌，許有崴說，國中時受到學長們的激勵，他便堅定的告訴教練：「 希望我以後也可以像學長們一樣，在學校的大門上看到自己的名字上貼著金牌的榮耀！」
許有崴特別感謝花壇國中主任蔡鴻曉創立職能班，以及彰師附工教練團的培育，當上國手後，很感謝裁判長對於他的技能要求，及亞州賽期間翻譯老師許宛茗的協助，讓他如願拿下金牌。他說，「感謝各位師長以及爸爸媽媽及所有支持我的人！」
勞動部表示，國手們在培訓期間每日埋首苦練，為了在比賽中保持最佳狀態，必須保持體力和心理的穩定，面對各種挑戰，他們需要毅力和耐心，由於競賽遠在阿布達比舉行，國手們還必須克服時差、飲食、材料使用差異以及機具設備的適應等難題。在這種種困難下，台灣國手能夠取得如此耀眼的成果實非易事，然而，參與國際賽事對許多國手來說是一種學習和成長的過程，他們不僅學到專業技能，還掌握了與人溝通的技巧，以及在面對挫折和打擊時持續前進的毅力。
勞動部說，欲瞭解更多技能競賽活動相關訊息，請至技能競賽主題網，或在臉書搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」，在IG上搜尋「worldskillstw」，一起為台灣技能英雄加油，續戰2024法國里昂國際賽。